Москва, 21 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Россия пополняет арсеналы авиационной и морской составляющей ядерных сил в строгом соответствии с планом, заявил президент Владимир Путин 21 июня на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

РИА Новости/Министерство обороны РФ Запуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Он отметил, что развитие ядерной триады — важнейшая задача. Триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.

Около половины частей и соединений РВСН оснащены современными комплексами «Ярс», добавил Путин. Войска перевооружаются на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время заступят на боевое дежурство первые комплексы «Сармат» с новой тяжёлой ракетой.

«В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющей стратегических ядерных сил», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А». В январе текущего года к несению боевой службы приступил фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Фрегат, способный действовать в дальней морской и океанской зонах, оснащён гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как сообщало ИА Регнум, Путин подчеркнул, что укрепление армии остаётся для России приоритетом, совершенствование Вооружённых сил продолжится. Ранее президент заявлял, что военным необходимы современное вооружение и техника, они должны находиться в постоянной и высокой боеготовности из-за непростой международной ситуации, потенциальных рисков и угроз для военной безопасности России.