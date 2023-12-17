Москва, 17 декабря, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Участник первой экспедиции СССР на Эверест, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский скончался в возрасте 86 лет. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Rdevany Эверест

Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, совершившей восхождение на Эверест, самую высокую вершину мира, в 1982 году. Мысловский взошёл на вершину Эвереста вместе с другим именитым спортсменом-альпинистом Владимиром Балыбердином. До этого Мысловский 11 раз покорил горы-семитысячники в СССР. За восхождение на Эверест альпинист был удостоен звания заслуженного мастера спорта и награждён орденом Ленина.

В 1986 году Мысловский руководил Второй экспедицией СССР на гималайскую вершину Канченджангу, третий по высоте восьмитысячник мира. За это достижение альпинист был награжден орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Кроме того, Мысловский был обладателем титула «Снежный барс» — неофициальное звание у альпинистов, которого удостаиваются спортсмены, покорившие все высшие вершины на территории бывшего СССР.

Похороны знаменитого советского альпиниста состоятся 18 декабря в большом зале Николай-Архангельского крематория в 10:00 по московскому времени.