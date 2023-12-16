Москва, 16 декабря, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Всероссийский форум «Вместе Za правду» общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» начал свою работу 16 декабря в Москве, сообщается в пресс-релизе организационного комитета.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

На мероприятие прибыли представители движения из всех регионов России, включая новые территории. С приветственным словом к участникам форума обратился сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) генерал-полковник в отставке Сергей Макаров.

Он заявил, что в России возникло такое время, когда настоящие герои находятся рядом, и люди, которых давно знаешь, раскрываются с неожиданной стороны. Макаров подчеркнул, что победить такой народ и такую страну невозможно, и Победа обязательно будет за Россией.

Генерал-полковник в отставке вручил медали участников СВО руководителю исполкома регионального отделения «Бессмертного полка России» в Саратовской области Андрею Бердникову и члену штаба регионального отделения движения из Тульской области Роману Лазареву.

Участникам форума также показали видеообращение автора идеи Бессмертного полка, сопредседателя Центрального штаба организации Геннадия Иванова, который отметил, что собравшиеся занимаются полезным для страны делом, осуществляя патриотические проекты по сохранению исторической памяти.

«Для нас Бессмертный полк — это не только шествие 9 мая. Это ежедневная, нелегкая, но интересная работа, связанная с людьми, стоявшими и ныне стоящими на защите Отечества», — сказал он.

Кроме того, перед участниками форума выступил ветеран Великой Отечественной войны Семён Люлько. В 2023 году ему исполнилось 97 лет. В 15 лет участвовал в обороне Москвы и возводивший укрепления под Волоколамском.

Ветеран также занимался освобождением Вены и Праги от нацистских войск. Люлько рассказал о своём боевом пути, а также пожелал никогда не сдаваться перед трудностями и верить в Россию. Его речь поддержали аплодисментами.

К участниками форума обратились Герои России полковник Рустам Сайфуллин и подполковник Максим Шоломов. Они уверенно заявили, что сила нашей страны основывается на народе и военнослужащих.

«Телу можно нанести ранение. Духу — нельзя. Дух воина — стальной щит России», — сказал Сайфуллин, завершая свою речь под овации зала.

Помимо этого, перед участниками мероприятия также выступили члены инициативной группы избирателей по выдвижению президента России Владимира Путина на выборы 2024 года. Они прибыли на форум прямо со своего собрания.

«Вчера в ходе заседании Центрального штаба нашего движения было принято решение поддержать инициативу Владимира Владимировича Путина принять участие в выборах президента России. Мы с вами прекрасно понимаем: другого лидера, который поведет страну к дальнейшим победам, у нас нет. Мы выстояли в «гибридной войне», когда Запад хотел разрушить нашу экономику. Теперь решаем задачу по обеспечению безопасности и единства государства на полях сражений. А для этого в обязательном порядке нужен достойный лидер. А лидер у нас один — Владимир Владимирович Путин», — заявил Сергей Макаров.

После него выступал член Центрального штаба «Бессмертного полка России», председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

«Владимир Владимирович заставил весь мир уважать нашу великую страну. Именно Владимир Владимирович Путин вернул нам всем историческую память об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войны. Именно благодаря национальному лидеру мы видим мощь наших Вооруженных Сил. Именно в этот период наша армия стала оснащаться самым современным вооружением. Именно при Владимире Владимировиче Путине заработал во всю мощь наш военно-промышленный комплекс. Мы все поддерживаем нашего национального лидера. Мы выбираем Победу!», — отметил он.

Телеведущий, блогер, музыкант и лидер группы «Наши» Руслан Осташко рассказал, что в собрании инициативной группы избирателей участвовали главы промышленных предприятий, волонтеры, медики и военные. Однако, самым главным, по его словам, стало присутствие на собрании обычных людей, представителей рабочих профессий.

«Это самое ценное, что у нас есть. Не слова нас двигают вперед, а дела», — подчеркнул Осташко.

Известный актер театра и кино Игорь Петренко рассказал о важности форума «Вместе Za правду».

«Мы здесь сегодня собрались, чтобы просто по-человечески поддержать президента. Чтобы он понимал, что за его спиной стоят люди, чтобы как-то вдохновить, придать ему сил и здоровья», — отметил артист.

На мероприятии также дал слово члену Центрального штаба «Бессмертного полка России», председателю Общественной палаты Смоленской области Денису Пестунову.

«Мы сегодня присутствовали на собрании, чтобы подтвердить не только свою волю, как и делегаты, но и волю практически всего населения Российской Федерации. Мы понимаем, что благодаря Владимиру Владимировичу Путину наша страна снова стала сильной и независимой. И вся наша работа в следующие месяцы должна строиться под лозунгом: «Сильный Президент — Сильная Россия», — заявил он.

Руководитель Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина отметила, что Путин является достойным кандидатом на президентский пост.

«Я всей душой люблю нашу страну, ни на что ее не променяю. Я уважаю нашего президента и считаю, что это самый достойный кандидат для нашей страны», — резюмировала она.

Участники форума единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Путина в качестве кандидата на участие в президентских выборах 2024 года. 17 декабря мероприятие продолжится.