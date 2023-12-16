Москва, 16 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения национальной награды «Премия Рунета 2023» состоялась на площадке «ВЭБ Центр» в Москве 15 декабря. Победителями стали 81 организация и проект. Об этом сообщили в пресс-службе организатора конкурса Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Лауреаты, получившие награду в номинации «Наука, технологии и инновации»

Всего на участие в конкурсе подали 685 заявок. Среди них ИТ-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, СМИ и проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Награду вручили в шести основных и восьми специальных номинациях, а также в номинации Народного голосования «Лучший социальный проект Рунета». В нём победили добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «Полёт Знаний «Объединяя столицы» и благотворительный сервис mos.ru.

«Приятно отметить, что большинство проектов Премии имеют социальную направленность. Это развитие и поддержка детей и молодежи, сохранение исторического наследия, культурные и просветительские проекты. Надеюсь, что реализация проектов по таким значимым направлениям будет продолжена» — заявил на церемонии первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

В свою очередь организатор Премии Рунета, директор РАЭК Сергей Гребенников выразил надежду, что лауреаты не остановятся на достигнутом, а продолжат радовать пользователей удобными, полезными и красивыми цифровыми сервисами и интернет-ресурсами.

Так, в номинации «Государство и общество» победили проекты «Навигатор возможностей», «Города.РФ», платформа поставки данных ФНС, социальные сети портала «Госуслуги». Спецнаграды в этой номинации получили движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город», проект от организации развития видеоигровой индустрии «Зал Славы», портал «Российское казачество» и фактчекинговый проект «Лапша медиа».

В номинации «Экономика и бизнес» победу одержали МТС Ads, «Авито премиум» и банк ВТБ, а спецнаграды получили проект «Герои городов» и «Russpass бизнес».

Лауреатами в номинации «Наука, технологии и инновации» стали магазин приложений RuStore, сервис «VK Видео», операционная система «Аврора» и проект YandexGPT. Специальные награды получили МТС, «Билайн», а также «Наука.рф».

Победителями в номинации «Здоровье и отдых» стали World Сlass, «Вино и люди» от Agenda Media Group, Послевыписки.рф.

В номинации «За вклад в развитие национальных доменов .RU/.РФ» награды завоевали поставщик IT-услуг «Рег. ру», проекты «Национальные приоритеты», проект Прокачайскиллзащиты.рф от Минцифры и проект Достижения.РФ.

Кроме того, в номинации «Образование и кадры» победили Skillbox, Академика, Сферум, «DevOps инженер с нуля» («БАЗИС»). Спецнаграды получили веб-сериал «Ваня, спасай!», проект «Женское лидерство в инвестициях», проект «Начни игру» и «IT-город».

Победу в номинации «СМИ и массовые коммуникации» одержали Woman.ru, док-реалити «Лица», Хорошие новости, AdIndex. Спецнаграды также получили «Вселенная Росмолодежи».

Помимо этого Марафон «Знание. Первые», подкаст «Страхи», подкаст «Культурная страна», подкаст «Психология: Мифы и Реальность» победили в номинации «Подкасты и цифровой контент». Спецнаграду в этой номинации получил «Город для каждого».

В номинация «Туризм и индустрия гостеприимства» победили Авиасейлс, Точки притяжения, МТС Travel и Ostrovok.ru. При этом в номинации «Культурные проекты в Сети» победу одержали «Русские сезоны Симачева», «Доброволец», «Модельные библиотеки», а спецнаграду получило Шоу «Вован и Лексус».

Лауреатами в номинация «Детский Рунет» стали RUTUBE Детям, «Знаешь? Научи!», Игра «Стражи Авито», «Кораблик фантазий», Курсы по кибербезопасности («Движение Первых»), школьный конкурс «Смотри, это Россия!», сервис «Заступник».

Награду за многолетний вклад в развитие российской интернет-отрасли получили десять компаний и десять персон Рунета. Так, среди компаний премии получили «Яндекс», VK, «Ростелеком», «1С», Росниирос, «Руцентр», ГРЧЦ, «Космическая связь», Qtech и «Элтекс». В топ-10 персон Рунета вошли гендиректор Технического центра интернет Алексей Рогдев, гендиректор MSK-IX Елена Воронина, дизайнер Артемий Лебедев, руководитель продуктового направления «Почты Mail.ru» Александр Лысков, директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, GR-директор по поиску, рекламе и геосервисам «Яндекса» Александр Болховитянов, руководитель аппарата комитета по IT Госдумы Вероника Бодюль, директор департамента управления ресурсами «МТС» Ольга Макарова, директор департамента эксплуатации «Мегафон» Андрей Звонаренко, а также старший менеджер проектов «Вымпелком» Павел Горчаков.

В рамках Премии Рунета также прошли награждения конкурсов «DOT-журналистика» и «Цифровой Юрист 2023».

Премия Рунета — это ежегодная национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет. Она вручается с 2004 года.