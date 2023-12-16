Вашингтон, 16 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Ни у одного генерала американской армии нет достаточной квалификации для того, чтобы помочь Украине. Такое мнение 15 декабря высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Zuma\TASS Президент Украины Владимир Зеленский (в центре), командующий группой содействия обороне Украины генерал-лейтенант Антонио Агуто

«Американцы, которые дают советы по поводу … [украинского конфликта], это как если бы 70-летний инструктор по вождению из вашей местной школы обучал гонщиков «Формулы-1» вождению гоночной машины. У них нет квалификации», — сказал он.

По словам Джонсона, генералы армии США не участвовали в такого рода конфликтах со времён Второй мировой войны и не имеют опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.

Отношение Вашингтона к украинскому конфликту похоже на поведение алкоголика, высказал мнение эксперт.

«Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком <…> вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. <…>. Мы [американцы] в отказе. <…>. Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев», — пояснил Джонсон.

Ранее на этой неделе газета New York Times сообщала, что США направят на Украину из Берлина американского генерал-лейтенанта Антонио Агуто для создания новой военной стратегии Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов заявил, что генералу Агуто придётся реализовать на Украине вьетнамский сценарий. По его мнению, американский военный может повторить судьбу генерала Фредерика Вейанда, являвшегося последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США.

Рогов отметил, что прибытие в Киев американского генерала обернётся новым этапом погружения США в военный конфликт и не принесёт ничего хорошего жителям постукраинского пространства.