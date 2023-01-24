Американцы искали оружие для Украины «по европейским странам, которые входят в НАТО… они искали в Африке, они, вероятно, искали в каких-то азиатских странах, а теперь они пытаются соскрести остатки со дна кастрюли». Так полковник аргентинской армии, ветеран войны с Британией за Фолклендские острова Гильермо Лаферрере прокомментировал ТАСС заявление, которое в конце минувшей недели сделала генерал Лора Ричардсон, глава Южного командования армии США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Она озвучила планы Пентагона предложить странам Латинской Америки: они передают имеющееся у них российское вооружение Украине, взамен Соединенные Штаты обязуются поставить южным соседям американскую военную технику.

«Куба, Венесуэла и Никарагуа… и ещё шесть стран, то есть всего девять стран, имеют российское вооружение», — цитировал ТАСС выступление генерала Ричардсон на заседании Атлантического совета. Глава Южного командования также добавила, что в список входят ещё и Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия и Бразилия, которые «также имеют российское или советское оружие».

В Москве будут внимательно следить за ситуацией с возможными поставками оружия из Латинской Америки на Украину, привел RT заявление, которое сделал в минувшую пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Москве пристально следят за развитием ситуации, поскольку в данном контексте «очень важны правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны», потому что любые поставки «конечно же, обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения».

Евгений Биятов/РИА Новости Танк Т-72Б3 ВС Венесуэлы

Как минимум три страны региона в списке Ричардсон — Куба, Венесуэла и Никарагуа — находятся в куда лучших отношениях с Москвой, нежели с Вашингтоном. Бразилия и при Жаире Болсонару, и при новом президенте Луисе Инасиу Лула да Силве стремится дистанцироваться от западной кампании по поддержке Украины.

Но страны региона могут увидеть в предложении Вашингтона выгоду для себя. Во-первых, США могут предоставить латиноамериканским государствам определенные преференции — например, Венесуэла очевидно заинтересована в снятии санкций. Во-вторых, парки военной техники зачастую действительно требуют обновления — если речь идет о вооружениях еще советского производства. Средств на модернизацию зачастую недостаточно, особенно в условиях длящегося уже несколько лет экономического кризиса.

Каковы объемы российских поставок в страны Латинской Америки

Аналитик рынков вооружений, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Артур Хетагуров ранее отмечал: с начала 2000-х Россия заключила крупные контракты на поставку вооружений с Венесуэлой и Перу, а также на ограниченную поставку вооружений с Бразилией, Мексикой, Эквадором, Аргентиной, Колумбией, Уругваем и Боливией.

За этот период общий объем российских поставок вооружений странам Латинской Америки составил около 14 млрд долларов. Из них поставки по линии «Рособоронэкспорта» составили более 10 млрд долларов.

К 2018 году, по оценкам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), из совокупного портфеля заказов российского ОПК (более 50 млрд долларов в 2016 г.) на страны Латинской Америки приходятся около 1,5 млрд долларов — не считая тендеров с участием «Рособоронэкспорта» или проекты поставок в латиноамериканские государства.

Luis Camacho/Global Look Press Вертолет Ми-8 ВВС Перу

Чем располагают страны из «списка Лоры Ричардсон»

Перу. За последние годы в рамках контрактов поступили 32 единицы вертолетной техники (в т. ч. два ударных Ми-35П и 30 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш).

Заказана модернизация строевых истребителей МиГ-29 и 24 военно-транспортных вертолета Ми-171Ш.

Основной фонд перуанского авиапарка даже в 90-е годы составляли самолёты и вертолёты из СССР — на этом строилась важная часть перуанской военной авиаотрасли.

Никарагуа. В стране есть не только советская техника (запчасти к ней всё ещё поставляет Россия), но и закупленные в 2009–2015 гг. вертолеты Ми-17, бронемашины ГАЗ-2330 «Тигр», 12 зенитных установок ЗУ-23-2, более 80 единиц БМП-1 и БТР-70М.

Реализуются контракты на поставку 50 танков Т-72Б1 и морской техники — два ракетных катера проекта 12 418 «Молния», четыре патрульных катера проекта 14 310 «Мираж» и базовых тральщиков проекта 1265Э. При этом объёмы военной помощи СССР в позднесоветский период также достигли наивысшей точки.

Куба. Согласно данным Пентагона и лондонского Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies), на Кубе базировалось 1700 советских танков, около 300 боевых самолетов, 80 боевых вертолетов, 3 подлодки, около 200 ракет класса «земля — воздух», 400 БМП и многое другое. При этом на конец 80-х годов на Кубу пришелся самый мощный поток военных поставок из СССР.

Глоба В. Фотохроника/ТАСС Советский Т-55 на учениях в Кубе. 1970

При этом экономические сложности кубинцев не позволяли им закупать российскую военную технику в больших объёмах — в отличие от своих стран — товарищей по региону.

Венесуэла. С 2005 года в страну в рамках контрактов было поставлено 36 истребителей Су-30МК, около 50 ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-35М, Ми-17 и Ми-26.

Каракас закупил более 120 танков и САУ, около 240 ББМ, несколько десятков РЗСО «Град» и «Смерч», средства ПВО (3 ЗРС С-300ВМК/«Антей-2500», 12 ЗРК «Бук-М2», 11 ЗРК «Печора-2М» и большое количество ПЗРК «Игла-С»).

Мексика. Ещё 12 лет назад в распоряжении у Мексики оставались лишь несколько десятков вертолетов советского производства, купленные не у самого СССР, а через третьи страны и в состоянии «бывших в употреблении». В основном это были Ми-8.

Позднее Мексика всё же смогла наладить торговые отношения с Россией, но лишь в сфере транспортных вертолетов (всего около 60 единиц Ми-8/Ми-17, а также единичные образцы тяжелых вертолетов Ми-26) и тестовой партии ПЗРК «Игла». Большую роль здесь играет географическое расположение мексиканского государства: страна не хочет выступать раздражителем для соседних США, тем более с учётом крупнейших внешнеторговых оборотов с этой страной.

Аргентина. В случае с Аргентиной важную роль в закупке российской техники играет ряд факторов, а именно — экономическая нестабильность страны, внешнеполитическое и экономическое давление со стороны США и Великобритании и внутриполитические процессы. При Маурисио Макри соблюдались контракты на поставку восьми поршневых УТС Су-29AR (1997 г.) и двух вертолетов Ми-171Э (2010 г., стоимостью около 20 млн евро в рамках кредита) для обеспечения поисково-спасательных и логистических работ в Антарктиде, а также закупкой для минобороны Аргентины в 2015 г. четырех многоцелевых морских буксиров «Нефтегаз» в целях тылового обеспечения полярной станции в Антарктиде и задач патрулирования южной части Атлантического океана. При этом ещё несколько лет назад в Аргентине остро стоял вопрос замены устаревших израильских и американских истребителей штурмовиков.

Argentina.gob.ar Ми-171Э ВВС Аргентины

Колумбия. Закупки вооружений у России носили эпизодический характер: так, в 1990-2000-х гг. Колумбия приобрела ограниченные партии вертолетов Ми-17 и БТР-80.

Бразилия. На вооружении у бразильских ВВС находятся 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, которые патрулируют ряд районов страны. Техника была закуплена Бразилией в 2008–2012 годах, её стоимость оценивалась в 150 млн долларов. Страна также получила крупную партию ПЗРК «Игла-С».

Зачем понадобилось оружие из Латинской Америки

Причина, побудившая Пентагон рассматривать закупку техники, включая танки, в Центральной и Южной Америке, очевидна. Советское вооружение знакомо ВСУ, оно не требует долговременного обучения для обращения (при том что для наработки навыков обращения с натовским вооружением требуется как минимум несколько месяцев).

У Украины заканчивается техника советского образца и ее модификации — сначала почти были исчерпаны свои запасы, а скоро могут быть выбиты танки советских образцов, которые собирает для украинской армии НАТО по странам бывшей Организации Варшавского договора. В частности, по ряду оценок, такая участь могла постичь 200 переданных Польшей танков Т-72 (всего, напомним, Варшава оказала помощь Киеву на сумму 9 млрд долларов — в рамках чего, помимо танков, были поставлены советские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и РСЗО «Град»).

Но страны бывшего соцлагеря — та же Польша — не стремятся делиться с Украиной всем арсеналом даже советских вооружений (напомним, что в распоряжении Варшавы остается до полутысячи Т-72).

РИА Новости Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ

Вряд ли следует рассчитывать и на то, что ситуацию на фронте — в особенности в зоне активных боевых действий на донецком или запорожском направлениях — изменят широко обсуждаемые поставки западной бронетехники. «Польша в рамках международной коалиции планирует передать Украине всего лишь роту тяжелых танков Leopard немецкого производства — судя по заявлению польского президента Анджея Дуды после встречи с Владимиром Зеленским. Стандартная танковая рота армий стран НАТО всего 14 машин. Для ведения боевых действий и наличия резерва ВСУ требуется примерно 1-1,5 тысячи танков», — отмечает профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох.

С другой стороны — как было указано выше — ряд стран Латинской Америки располагает вооружениями уже не советского, а более современного российского производства. Впрочем, учитывая транспортировку морем и перевозку через страны Европы, процесс «быстрой переброски» вооружений может затянуться на месяцы.

Политолог Дмитрий Знаменский полагает, что заявленное намерение Пентагона имеет политическую подоплеку. «В странах Евросоюза всё чаще слышатся голоса критиков политики поддержки Украины, особенно в части предоставления ей наступательного вооружения, — отмечает Знаменский. — Переговоры США со странами Латинской Америки, с одной стороны, призваны способствовать усилению влияния Вашингтона в регионе, с другой — служат серьезным сигналом лидерам ЕС».