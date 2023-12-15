Москва, 15 декабря, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Первые Всероссийские юннатские встречи состоялись 15 декабря по всей России, сообщается в пресс-релизе общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Пресс-служба «Движения Первых»

В рамках мероприятий прошли тематические собрания, на которых участники и наставники «Движения первых» обсудили со школьниками и студентами средне-профессиональных учебных заведений организацию юннатского сообщества и актуальные эколого-биологические темы. Кроме того, проводились мастер-классы и исследования в лабораториях. К занятиям также привлекли специалисты и эксперты в сфере экологии и биологии.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров рассказал о планах организаторов.

«Всероссийские юннатские встречи станут новым форматом развития сообщества юных натуралистов «Движения первых». До конца года более 200 тысяч ребят смогут познакомиться с нашей деятельностью, освоить новые экологические привычки, получить практические навыки проведения экологических научных исследований», — заявил он.

Собрания проводились на базе ведущих вузов РФ, а также организаций дополнительного образования, эколого-биологических центров и первичных отделений «Движения первых». Особенность провидения мероприятий стал прямой диалог с участниками.

В ходе встреч школьники и студенты познакомились с историей сообщества юннатов, миссией и целями юных натуралистов, а также с направлениями работы и возможностями в рамках деятельности «Движения первых». Наибольшее число участников собрали мероприятия, которые состоялись в Москве, Волгограде, Кисловодске и на Камчатке.

В Москве встречу провела координатор сообщества юных натуралистов «Движения первых», десятиклассница Полина Павлова.

«Я очень люблю юннатское движение и всегда стремилась рассказывать о нем! Хочется, чтобы у нас в сообществе было как можно больше активных юннатов, и мне кажется, что лучше и интереснее всего рассказать о деятельности юннатского сообщества именно на личном примере, опираясь на собственный опыт. «Движение первых» и Юннатское сообщество помогают мне не бояться пробовать новое, идти вперед и ставить перед собой смелые цели. Я хочу передать все это ребятам, которые сейчас находятся в поиске направления, которое им действительно интересно. Возможно, после Юннатской встречи и участия в юннатских проектах кто-нибудь из участников определиться со своей будущей специальностью», — отметила она.

В Москве участники посетили Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, а в Волгограде и Кисловодске — соответственно Волгоградский государственный аграрный университет и Кисловодскую эколого-биологическую станцию. После ознакомительных занятий в РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева они ознакомились с работой лаборатории Фосагро и Продимекса на базе этого учреждения. Они также посетили Почвенно-агрономический музей имени В. Р. Вильямса

В Кисловодске перед собравшимися выступил директор Кисловодской станции юных натуралистов Виктор Тельпов.

«С большими трудностями, благодаря энтузиазму коллектива, Кисловодская станция юных натуралистов сохранила первоначальное название учреждения и юннатскую практическую традиционную работу. Движение Первых возрождает юннатское сообщество. Надеемся, что ребята доведут начатое дело до логического конца и будут помнить, что любое движение должно иметь под собой крепкий фундамент. Только практическая работа на учебно-опытных участках, живых уголках, в природе даст положительный результат и сформирует устойчивую любовь ко всему живому и к Родине», — сообщил он.

В Петропавловске-Камчастком участники мероприятия постелили выставочное пространство «Эволюция: Камчатка» и музей «Вулканариум». В 2024 году Движение планирует проводить встречи на экологические и юннатские темы регулярно.

В сентябре 2022 году президент России Владимир Путин поддержал идею воссоздать в стране юннатское движение. Оно должно объединять представителей молодёжи, которые хотят изучать и оберегать природу.

1 декабря в России открылись клубы юннатов «Движения первых» на базе первичных отделений этой организации. Они начали набор участников в Ивановской, Архангельской и Калининградских областях. Планируется, что такие клубы начнут функционировать во всех регионах РФ.

«Движение первых» образовалось как российское движение детей и молодёжи по распоряжению Владимира Путина. Учредительное собрание организации прошло 20 июля 2022 года, а в декабре 2022 года состоялся I съезд движения, по итогам голосования на котором оно получило действующее название.

Деятельность «Движения первых» направлено на организацию досуга и создание возможностей для всестороннего развития детей, а на их самореализацию и профессиональную ориентацию. Участвовать в деятельности движения могут лица от 6 до 18 лет.