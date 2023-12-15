Калининград, 15 декабря, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Россиянин пытался отправить почтой из Якутии в США череп шерстистого носорога ― ископаемого животного, вымершего более 10 тыс. лет назад. Незаконную переправку редчайшего образца древнего млекопитающего пресекли российские таможенники. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

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В ходе проведения таможенного контроля посылки они обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов.

То, что пересылаемый образец черепа исторического животного относится к категории культурных ценностей подтвердила экспертиза. Специалисты установили, что это часть ископаемого млекопитающего вымершего 8–14 тыс. лет назад вида шерстистого носорога. Это редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Череп длиной более 80 см весит почти 13 кг.

Правоохранительные органы возбудили административное дело, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным, и обратил культурную ценность в собственность государства. Череп носорога передали представителям Минкультуры.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября китайский турист попытался вывезти из России свыше 185 граммов золотого песка, однако сотрудники Таможенной службы в Благовещенске не позволили ему это сделать. Мужчина спрятал часть золотого песка в чехле смартфона, а часть смешал с шампунем, кремом и зубной пастой. Контрабанду выявили при помощи рентгенустановки. Иностранец признал, что знал о запрете на вывоз драгметаллов и поэтому спрятал золотой песок.

В начале октября китаянка попыталась вывезти в нижнем белье через таможню в Благовещенске два золотых слитка стоимостью 2,2 млн рублей. Контрабандистка попалась при прохождении через рамку металлодетектора. Женщина призналась, что вывозила драгоценный металл из России для изготовления ювелирных изделий и намеренно спрятала слитки.