Благовещенск, 3 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Гражданка Китая попыталась вывезти в нижнем белье через таможню в Благовещенске два золотых слитка стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба российской Федеральной таможенной службы (ФТС).

ФТС России

Контрабандистка попалась при прохождении через рамку металлодетектора.

«Таможенники провели личный досмотр и обнаружили два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа. Экспертиза показала, что слитки изготовлены из золота и серебра и весят 425,59 грамма», — говорится в сообщении.

Китаянка призналась, что вывозила драгоценный металл из России для изготовления ювелирных изделий и намеренно спрятала слитки. По этому факту возбудили уголовное дело, женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября российские пограничники задержали в Амурской области иностранцев, пытавшихся вывезти из России золото на сумму 18 млн рублей. Общий вес металла составил свыше трёх килограммов. Задержанные намеревались выдать золотые изделия за декоративные подвески.