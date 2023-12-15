Москва, 15 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. На соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступило почти 19 тысяч заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Об этом сообщили организаторы премии.

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Больше всего заявок направили из Центрального федерального округа ― 6 004. Следом идут Приволжский и Южный федеральные округа — 2 405 и 2 060 заявок соответственно. Из Северо-Западного федерального округа поступило 1 945 заявок, Сибирского — 1 868, Уральского — немногим более 1,7 тысячи. Из новых регионов принять участие соискании премии изъявили желание 129 человек.

«Цель этой премии, которая проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», — пояснила член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Всего предусмотрено десять номинаций за лучшие проекты и управленческие решения: «Мой край — моя гордость», «Малая родина — сила России», «Защита отечества — общее дело», «Объединяя усилия — умножаем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Прямой разговор — доверие к власти», «Опыт наставника — успех молодых», «Новые технологии — новые возможности» и специальная премия «Судьба человека — гордость Отечества».

При этом чаще всего соискатели выбирают номинацию «Инициатива каждого — общий успех», где представлены проекты, реализованные вместе с жителями. Таких заявок зарегистрировали более3,4 тысячи. Свыше 3,2 тыс. заявок поступило в номинации «Мой край — моя гордость».

Лауреатов и победителей определят в январе 2024 года. До этого проекты участников оценят по определённым критериям. По итогам голосования экспертного совета определят ТОП-100 участников. Народное голосование пройдёт с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, приём заявок на премию «Служение», присуждаемую выдающимся представителям муниципального сообщества, открыли 13 ноября. В 2023 году она проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина и станет ежегодным событием для муниципального сообщества.

Её организаторами выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Наблюдательный совет премии возглавил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В рамках премии также учредили специальную номинацию «Судьба человека — гордость Отечества», которой наградят участников, чья деятельность наиболее ярко отражает понятие «служение».