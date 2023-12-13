Львов, Украина, 14 декабря, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Памятник советскому солдату не позволил снести староста села во Львовской области на западе Украины. Об этом 13 декабря сообщил советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик изданию Daily Lviv.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Как рассказал Радик, в селе Смыков Сокальской общины попытались демонтировать памятник советскому солдату, но на его защиту встал староста села Виталий Левицкий. Когда к памятнику подъехала техника для сноса, староста взобрался на монумент и не дал его снести.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — сказал Левицкий.

Отмечается, что ни сотрудники полиции, ни власти не смогли провести демонтаж памятника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам, заявил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

Также сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу, для этого пришлось отпилить копыта его лошади. Перед демонтажём монумент был исключён из государственного реестра памятников культурного наследия.

Процесс массового сноса памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. В 2022 году в стране начался новый этап борьбы со всем, связанным с российской и советской историей и культурой. По данным минкультуры Украины, было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.