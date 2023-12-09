Киев, 9 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Киеве демонтировали памятник командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу, для этого пришлось отпилить копыта его лошади, сообщает 9 декабря украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади невозможно достать из цемента. Поэтому копыта решили отпилить», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Демонтаж памятника Щорса, который располагался в центре украинской столицы, начался утром 9 декабря. Перед этим с монумента сняли охранный статус, в дальнейшем он будет храниться в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

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Как передавало ИА Регнум, в Киеве в рамках так называемой масштабной кампании по «дерусификации» и «десоветизации» запланировано снести 296 объектов, связанных с СССР или Россией: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.

Кроме того, в июле Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке на территории города. Запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.

Процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда в стране приняли закон о «декоммунизации». Сначала нападкам подверглось советское наследие, со временем в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры.

К началу 2022 года на Украине были снесены более 2,5 тыс. памятников, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. Также были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.