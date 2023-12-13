Москва, 13 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В посёлке Минзаг в Новой Москве возник пожар, охвативший территорию сразу двух частных жилых домов. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Руслан Кривобок/РИА Новости

Горят постройки на улице Светлой. По словам собеседника агентства, есть угроза распространения огня на ещё один дом. Также сохраняется риск взрыва.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 13 декабря ИА Регнум писало, что в оздоровительном комплексе «Сосны» в Московской области произошёл пожар.