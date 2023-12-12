Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Более 180 тысяч жителей Ростовской области, остались без энергоснабженияиз-за ледяного дождя. Об этом 12 декабря сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

По данным на 21:00 мск без электроснабжения остались более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. В Аксае, Ростове-на-Дону и Белокалитвинском районе введён режим повышенной готовности.

Уточняется, что компания «Россети» привлекла для аварийных работ более 20 бригад специалистов из других регионов. На ликвидации аварий задействованы 163 бригады, в них вошли 504 человека. Кроме того, привлечено 192 единицы техники.

Голубев указал, что аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно, до полного восстановления подачи электроэнергии.

В Ростовской области с 11 декабря наблюдается аномальный ледяной дождь. Дороги, тротуары и линии электропередачи покрыты толстой ледяной коркой. Дождь сопровождается сильным ветром. За двое суток только в Ростове-на-Дону в травмпункты обратились 333 человека, в том числе 71 ребёнок. Часть школ перешли на дистанционный формат обучения.

Ранее ИА Регнум сообщало о ледяном дожде в Красноярске, выпавшем после нескольких дней непрерывного снегопада.