Красноярск, 1 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Красноярске и пригородах после нескольких дней почти непрерывного снегопада прошёл ледяной дождь. Об этом 1 декабря сообщил мэр города Владислав Логинов в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Красноярска

«Первое декабря запомнится красноярцам ледяным дождём. Переохлаждённые осадки сразу замерзают при соприкосновении с землёй, образуя ледяную корку», — написал он.

Логинов уточнил, что это редкое для Сибири явление, однако работники дорожных служб знали о нём заранее и провели превентивную обработку дорог и тротуаров.

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Мэр уточнил, что поставил задачу в ближайшие часы вывести на улицы города бригады машинного и ручного труда, чтобы оперативно убрать последствия ледяного дождя. Логинов также попросил жителей Красноярска соблюдать осторожность при движении пешком и на автомобилях, а также помогать пожилым людям и матерям с колясками на тротуарах, спусках и подъёмах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря в пресс-службе правительства Курганской области рассказали, что плохая погода внесла коррективы в движение транспорта на нескольких федеральных трассах. Движение автотранспорта по автодорогам «Иртыш» подъезд к г. Тюмень» и Екатеринбург ― Шадринск ― Курган было ограничено. Водителей призывали также отказаться от дальних поездок.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 30 ноября рассказал, что в Москве с 3 декабря ожидается заметное похолодание с понижением температуры воздуха до 13 градусов ниже нуля. По его словам, такое похолодание является нетипичным не только для Москвы, но и для более северных регионов.