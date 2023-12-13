Москва, 13 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Число компаний, зарегистрированный на платформе «Мой экспорт», выросло почти на 70% за год. Для них созданы уже 116 сервисов, значительно облегчающих ведение внешнеэкономической деятельности. Эта работа ведётся уже три года в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За это время сообщество экспортёров платформы увеличилось почти десятикратно.

Pixabay.com Товары на экспорт

«В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы — свыше 115 тысяч услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Услуги на платформе предоставляются по четырём направлениям: государственные услуги и меры поддержки, бизнес-сервисы и аналитика. Также работает B2B-маркетплейс услуг «Профессионалы экспорта», где компании могут найти подрядчиков. Согласно статистике, на «Моём экспорте» предприниматели получают свыше 22 тысяч видов поддержки ежегодно. И предоставляемых услуг становится только больше.

Например, в середине декабря 2023 года запущен сервис «Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешения для экспорта». Она предоставляется в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью региональных Центров поддержки экспорта.

Прохождение сертификации и процедур оценки соответствия являются важными этапами для предприятий, которые стремятся вывести свою продукцию на внешние рынки. Они позволяют подтвердить, что продукция соответствует стандартам качества, безопасности и другим требованиям стран-импортеров.

«Новые услуги на сервисе «Профессионалы экспорта» помогают компаниям не только преодолеть технические и юридические барьеры, но и способствует повышению доверия со стороны иностранных партнеров и клиентов. Кроме того, партнерские услуги по сертификации и стандартизации сокращают время, необходимое для выхода на новые рынки. Экономия ресурсов в процессе получения разрешений является значимым преимуществом для бизнеса», — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.

Являясь цифровой экосистемой, платформа «Мой экспорт» работает в режиме «одного окна», а её сервисы и услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает своевременному оказанию экспертной поддержки во всех уголках страны и реализации их потенциала на зарубежных рынках. За три года число экспортеров в России превысило 55 тысяч, а, к примеру, продажи продуктов питания в павильонах АПК (агропромышленного комплекса) за границей выросли в 10 раз.

«Самая динамично развивающаяся отрасль — это АПК, которая отчасти благодаря санкциям прошла не только период импортозамещения, но и стала одним из локомотивов экспортной составляющей России. В результате этого экспорт АПК показал значительный рост, за 9 месяцев текущего года его объем вырос в полтора раза, и эта отрасль будет являться одним из драйверов российского экспортного потенциала в силу неограниченности своего ресурса», — рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков в ходе сессии «Отрасли роста: новые лидеры».

Сервисы на платформе «Мой экспорт» предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.

Самыми популярными услугами, оформленными за все время, являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, господдержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.

Увеличивается круг оказываемых услуг и в регионах. К примеру, Центр поддержки экспорта Бурятии осуществляет поиск партнёров за рубежом. Предпринимателям помогают бесплатно создать и перевести коммерческое предложение, содействуют в разработке сайта на иностранном языке, предоставляют список проверенных потенциальных покупателей.

Алена Сычева Стенд Made in Russia

Осуществить более одного миллиарда розничных продаж на маркетплейсах предпринимателям помогли национальные магазины Made in Russia. Первый национальный брендированный супермаркет РЭЦ открылся в 2019 году на китайской электронной торговой платформе. Сейчас выйти на рынок Китая экспортеры могут через национальные магазины на восьми маркетплейсах.

«Китай — один из крупнейших потребительских рынков в мире, который всё больше уходит в онлайн. Поэтому если вы хотите дотянуться до местного потребителя, выходите в первую очередь на маркетплейсы. Формат национальных магазинов за 4 года доказал свою эффективность для тех, у кого есть уникальный продукт и стремление работать над его продвижением. С Made in Russia продвигаться значительно проще и быстрее, потому что национальный бренд позволяет выделиться среди конкурентов», — рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на всероссийском фестивале молодежного предпринимательства «Бизнес молодых».

Увидеть достижения России, ключевые проекты и разработки компаний, в том числе экспортно ориентированных, можно на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главными темами образовательной программы станут достижения страны в области науки, историческое и культурное наследие страны, ее успехи в области устойчивого развития, аспекты развития предпринимательства и высшего, среднего образования. Этим темам будут посвящены лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, семинары, викторины, мастер-классы, презентации и другие события.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», реализуемому по решению президента России Владимира Путина, отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

Для экспортеров действует комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий, а также многие другие.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах, Минпромторге России, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.