Полянский рассказал о судьбе выпрошенного Зеленским у США оружия
Полянский объяснил, что ждёт выпрошенное Зеленским у США оружие
Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Оружие, выпрошенное главой Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — сказал Полянский.
Как пояснил дипломат, все усилия главы киевского режима никак не повлияют на достижение Россией целей и выполнение задач специальной военной операции, которая была начата ради спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, а также для демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Полянский спросил своих западных коллег, кому они собрались поставлять вооружение, принимая во внимание, что с каждым днём находится всё меньше желающих умирать за антинародный режим Зеленского.
Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Зеленский в своём публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и попросил у Вашингтона оружие.
Украинский глава уточнил, что продвижению украинской армии помогут поставки систем ПВО Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и истребителей.