Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Оружие, выпрошенное главой Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

Un.org Дмитрий Полянский

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — сказал Полянский.

Как пояснил дипломат, все усилия главы киевского режима никак не повлияют на достижение Россией целей и выполнение задач специальной военной операции, которая была начата ради спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, а также для демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, Полянский спросил своих западных коллег, кому они собрались поставлять вооружение, принимая во внимание, что с каждым днём находится всё меньше желающих умирать за антинародный режим Зеленского.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Зеленский в своём публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и попросил у Вашингтона оружие.

Украинский глава уточнил, что продвижению украинской армии помогут поставки систем ПВО Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и истребителей.