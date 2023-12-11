Лондон, 11 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Значительное распространение устойчивых к антибиотикам инфекций наблюдается в больницах и госпиталях на Украине на фоне боевых действий, которые ведёт страна, сообщила британская газета Telegraph.

Журналисты приводят результаты работы Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC). Специалисты этого ведомства ещё в ноябре и декабре 2022 года проверили три областных больницы.

Они зафиксировали рост антибиотикорезистентности в указанных учреждениях. По данным UPSC, примерно 14% обследованных пациентов заразились уже в ходе лечения в больнице.

Приблизительно 60% больных подхватили инфекцию, устойчивую к карбапенему — классу высокоэффективных антибиотиков, которые используются для борьбы с тяжелыми бактериальными инфекционными заболеваниями.

Авторы статьи считают, что к такой ситуации привела рост нагрузки на больницы и увеличение случаев ранений, связанных с вооруженным конфликтом.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант ИА Регнум заявил, что у Минобороны РФ есть информация о том, что США проводили опасные биологические эксперименты на Украине уже после начала специальной военной операции. Эта деятельность Соединённых Штатов охватила работу с компонентами биологического оружия и возбудителями особо опасных инфекций.