Москва, 11 декабря, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В Минобороны России заявили о полученных свидетельствах проведения Соединёнными Штатами опасных биологических экспериментов на территории Украины в период специальной военной операции. Как заявил на брифинге 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ведомство располагает подтверждающими это документами, в частности о работах с компонентами биологического оружия и возбудителями особо опасных инфекций.

Governor Tom Wolf

Лаборанты и лаборатории

«В результате спецоперации российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям и их служебной документации», — заявил Кириллов.

Как он уточнил, лаборатории располагались в городах Рубежное, Северодонецк и Херсон. Полученные бумаги указали на опасность проводимых на территории Украины экспериментов Пентагона. Так, американская сторона оценивала восприимчивость украинцев к зоонозным инфекциям, а также испытывала на них фармакологические препараты с последующим вывозом за рубеж полученных биологических образцов. Кириллов добавил, что лаборанты собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.

ЦРУ и расследование причин пандемии коронавируса

Кириллов также рассказал о причастности бывшей главы ЦРУ Джины Хаспел к расследованию причин пандемии коронавируса. Минобороны России опубликовало список американских граждан, оказавших влияние на процесс. Среди них, помимо Хаспел, оказались сотрудники госорганов и медицинских и фармкомпаний, в том числе бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, экс-гендиректор компании Metabiota Нита Мадхав и министр здравоохранения США в 2018–2021 годах Алекс Азар.

«Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счёт создания вакцин и лекарств от коронавируса. Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей», — заявил начальник войск РХБЗ.

СБУ, ВСУ и биологические провокации

В ходе брифинга Кириллов также заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с боевыми отравляющими веществами, аналогичными по эффекту цианидам. По его словам, это связано с неудачами ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. По словам Кириллова, предполагается смещение их активности к нестандартным формам ведения боевых действий.

В частности, СБУ привлекла украинскую компанию «Реалаб» для закупки в Германии азотосодержащего соединения натрия и триэтаноламина, входящего в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

«Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам», ― отметил начальник войск РХБЗ.

По оценке ведомства, СБУ может использовать химикаты для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения провокации на подконтрольной территории в зоне проведения СВО, то есть, преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Кириллов заявил, что более 50 биолабораторий, модернизированных за счёт Пентагона, расположились в непосредственной близости от российских границ. Позднее года в Минобороны сообщили об изучении 240 патогенов опасных болезней, обнаруженных в четырёх украинских лабораториях.

В ноябре замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский на сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге заявил, что у РФ есть доказательства передачи США токсичных химикатов Украине, которые агенты спецслужб республики применяли против руководства новых российских регионов. По его словам, США передают химикаты в том числе и участвующим в боевых действиях на Украине иностранным наёмникам.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее также заявлял о росте вероятности диверсий киевского режима с использованием биологического оружия. По его словам, возможность полной утраты Киевом контроля над биообъектами на Украине высока, нельзя также исключать несанкционированного доступа к коллекциям опасных патогенов, разрушения и разграбления лабораторий, а также утери биологических образцов.