Пекин, 10 декабря, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Филиппинское судно намеренно столкнулось с катером китайской береговой охраны в районе спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, заявило Управление морской полиции КНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 декабря на его сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве отметили, что утром группа из четырёх филиппинских судов появилась в районе островов Спратли недалеко от рифа Жэньай. Так как заход не был законным, экипаж катера береговой охраны применил «законные меры контроля по отношению к филиппинским судам».

Филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало многочисленные строгие предупреждения китайской стороны и нарушило международные правила предупреждения столкновений судов в море. Оно резко развернулось «непрофессиональным и опасным образом», после чего намеренно столкнулось с китайским катером, который совершал регулярный рейс.

В результате китайский катер получил повреждения. Ответственность за это лежит на филиппинской стороне, указано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря филиппинская сторона обвинила береговую охрану КНР в использовании водомётов против трёх судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые везли топливо и продовольствие рыбакам. Это произошло в районе спорного рифа Скарборо. Кроме того, по данным филиппинских властей, против экипажей было применено дальнодействующее акустическое устройство. Из-за использования водомётов системы филиппинского судна Datu Tamblot были значительно повреждены.

Китай на протяжении многих лет ведёт территориальные споры с несколькими странами из-за островов в Южно-Китайском море. Спор за Парасельские острова идёт с Вьетнамом, за архипелаг Спратли — с Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем, за риф Скарборо — с Филиппинами.