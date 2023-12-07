Брянск, 7 декабря, 2023, 10:27 — ИА Регнум. После стрельбы в гимназии Брянска из образовательного учреждения были эвакуированы все ученики. Об этом 7 декабря сообщили в администрации города.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Все ученики эвакуированы из брянской гимназии после стрельбы, здание оцеплено полицией, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в 9:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в гимназии №5. В гимназии Брянска ученица восьмого класса устроила стрельбу. Она пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы.