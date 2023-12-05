Киев, 5 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Украинской аэрокосмической группе «Мотор Сич» не удалось наладить сотрудничество с партнёрами на Западе после прекращения работы с Россией и Китаем. Об этом пишет 5 декабря Reuters.

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В материале говорится, что компания, которая в лице России потеряла своего крупнейшего клиента, а потом ещё и заблокировала сотрудничество с Китаем, постаралась привлечь потенциальных западных партнёров, но успехов в этом направлении так и нет.

«Проблемы, стоящие перед одним из самых известных украинских конгломератов, подчёркивают, насколько трудно компаниям страны расширяться, когда существуют опасения по поводу их коррупционного прошлого, а также по мере обострения конфликта с Россией», — отмечает издание.

Исполнительный директор украинской госкомпании Алексей Никифоров заявил в интервью агентству, что «Мотор Сич» хочет «повернуться к Западу». Он рассказал, что около года добивался встреч с американскими оборонными подрядчиками, такими как Lockheed Martin и RTX.

В Киеве надеются на международные проекты, которые помогут оживить украинскую промышленность, но бывшие американские чиновники и эксперты считают, что препятствиями для «Мотор Сич» служат сразу несколько факторов.

Например, украинским оборонным компаниям придётся доказать, что они могут вести дела по правилам, принятым в США и Европе. У них есть проблемы с эффективностью и прозрачностью, кроме того, они устарели и не пройдут проверки, указано в статье.

Предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира компании находится в городе Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а спустя три года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины, однако Киев её заблокировал. Сначала СБУ арестовала принадлежащие китайским инвесторам акции, а затем в январе 2021 года лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против китайского инвестора Beijing Skyrizon и ключевого акционера компании Ван Цзиня. В марте того же года Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич».

В апреле китайские инвесторы подали против Украины судебный иск на сумму $3,6 млрд, а в ноябре 2021 года в КНР оценили убытки, понесённые из-за действий украинского правительства, более чем в $4,5 млрд.

Ранее заместитель министра промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев рассчитывает на создание нескольких оборонных предприятий в сотрудничестве с военно-промышленными фирмами из Великобритании, Франции, Германии и стран Восточной Европы.

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, Запад не сможет восстановить на Украине столь же мощный оборонно-промышленный комплекс, который существовал в Украинской ССР. Все имевшиеся на Украине производства в той или иной степени зависели сначала от общесоюзного оборонного комплекса, а позднее от сотрудничества с Россией, напомнил он.