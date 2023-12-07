Красногорск, 7 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. До конца 2024 года в России будут газифицированы порядка 25 тысяч домовладений, в которых сейчас используется печное отопление. Для того чтобы снизить содержание загрязняющих веществ в атмосфере крупных промышленных центров России, уже подключили к газу почти 5 тысяч домов, и до конца этого года к ним добавится более тысячи адресов. Переходить на более экологичное топливо и модернизировать старые угольные котельные в России помогает нацпроект «Экология».

M. government.ru Газификация

В холодное время года люди часто отапливают свои дома углем, дровами. Города погружаются в смог, а при определенных метеорологических условиях вещества не рассеиваются и остаются в приземном слое, нанося вред здоровью человека. В Омске, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Чите и Красноярске строятся сети газораспределения, а жителям частных домов помогают установить необходимое оборудование для перехода с печного на газовое отопление.

Например, в Новокузнецке Кемеровской области жители могут получить адресную помощь на газификацию в виде субсидии. Всего в городе необходимо газифицировать более 2,7 тысячи частных домов. В 2023 году план по выдаче субсидий на 2,5 тысячи семей уже выполнили — люди бесплатно получили необходимое газовое оборудование.

«По нашей улице уже несколько десятков домов подключили. Прекрасно, если отопление будет. И чище воздух в Новокузнецке станет, потому что тут зимой, как придут морозы, как затопят эти печки, всё давит к низу, дышать нечем», — говорит житель Новокузнецка Геннадий Блудов.

Жители Новокузнецка могут подать заявку на подключение к газоснабжению на сайте единого оператора газификации, в МФЦ, в офисе газораспределительной организации либо в мобильных пунктах приема заявок.

«Перевод частного сектора всего региона, и в частности Новокузнецка, на газоснабжение — важный фактор, способствующий улучшению экологической ситуации. У людей появляется возможность отапливать дома менее трудоемким способом, экономить на оплате. До конца 2024 года мы планируем в Новокузнецке ввести в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть протяженностью более 260 км», — отметили в пресс-службе губернатора Кемеровской области.

В Нижнем Тагиле Свердловской области владельцы частных домов также постепенно переходят на экологичное топливо. До конца года на газ перейдут 488 семей, всего же планируется газифицировать порядка 2 тысяч частных домов. Остальные 1,5 тысячи домовладельцев присоединятся к проекту в 2024 и 2025 годах.

«После проведения газа в свой дом я получил государственную субсидию. С тех пор ко мне обращаются за советом соседи, спрашивают, куда идти с заявлением. Какое оборудование купить. О газе мечтают многие жители Голого Камня [микрорайон Нижнего Тагила]. Согласно программе «Чистый воздух», субсидированию подлежат дома с печным отоплением, и люди, которые имеют в домах печки, этим элементарно пользуются», — рассказал житель Нижнего Тагила Владимир Гаврюшин.

Нижний Тагил входит в число городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Его основная задача — к 2026 году снизить в городе объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года. В комплексный план включены также мероприятия по реконструкции городских котельных и снижению выбросов промышленных предприятий.

В Чите Забайкальского края при поддержке нацпроекта «Экология» идет прокладка газопровода. В то же время в домах устанавливают газовое оборудование — к приему голубого топлива готовы уже более тысячи абонентов. Всего планируется газифицировать более 13 тысяч домовладений.

Для удобства местных жителей в столице Забайкалья запустили мобильный пункт приема заявок на подключение домов к газу, где специалисты готовы ответить на вопросы о программе бесплатной газификации частного сектора и помочь подать заявление.

Как сообщало ИА Регнум, одна из ключевых задач национального проекта «Экология» — кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

С этой целью работы ведутся по нескольким направлениям: это и модернизация системы мониторинга качества воздуха, без которой сложно проводить объективную оценку состояния атмосферы, и озеленение территорий для создания природного фильтра для вредных выбросов, и работы по минимизации источников выбросов, включая обновление промышленной инфраструктуры и транспортного парка.