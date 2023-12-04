Москва, 4 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Гражданина США нашли мёртвым в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в селе Новоукраинское в Краснодарском крае. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

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По данным собеседника агентства, американец покончил с собой в одном из помещений центра. О причинах такого поступка не сообщается. Известно, что судом города Сочи гражданина США было решено поместить в ЦВСИГ, где он должен был дожидаться депортации на родину за нарушение эмиграционного законодательства.

По данным ИА Регнум, 56-летний мужчина, нарушил правила въезда в РФ, так как не имел действующей медицинской страховки. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей и последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

«Предстоит установить, каким образом у гражданина США оказалось орудие самоубийства», — добавил источник ИА Регнум.

Ранее в сентябре в Москве отправленный под стражу мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Арестованного по делу о доведении до самоубийства заключённого обнаружили в СИЗО с множественными ранами. Известно, что он был задержан год назад и с тех пор мера пресечения в виде ареста ему продлевалась.