Москва, 26 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Москве отправленный под стражу мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, сообщил источник ИА Регнум.

Петр Ковалев/ТАСС

Как стало известно, арестованного по делу о доведении до самоубийства заключённого Виталия Р. обнаружили в СИЗО с множественными ранами. Причины такого поступка мужчина не объяснил. Известно, что он был задержан в сентябре прошлого года и с тех пор мера пресечения в виде ареста ему продлевалась.

Правоохранители начали проверку по факту попытки суицида.

В августе сообщалось, что в ДНР скончался участник неонацистской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации СМИ, мужчина страдал рядом хронических заболеваний и умер в СИЗО.