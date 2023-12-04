Москва, 4 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Украинский военнопленный рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Военнопленный пояснил, что увидел раненного товарища на поле боя.

«Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты», — приводит агентство слова украинского военнослужащего.

Он добавил, что командир поинтересовался у него, зачем он вынес тяжелораненого, заявив, что нужно было вытаскивать бойца с менее тяжёлым ранением.

Военнопленный уточнил, что после этого его перевели в штурмовики. Он добавил, что в ходе боя он был контужен и попал в плен к российским войскам.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный с позывным Журналист сообщил, что военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, украинские мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки. По его словам, в 501-м батальоне служат разные военнослужащие: и с профподготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, поскольку они погибли либо ранены.