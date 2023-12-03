Сумы, Украина, 3 декабря, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в районе города Сумы во время действия режима воздушной тревоги. Об этом 3 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в момент, когда раздались взрывы, режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях инфраструктуры не поступала. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Днепропетровске в ночь на 2 декабря прогремело несколько взрывов. Подробностей произошедшего не сообщалось.

В ночь на 1 октября мощный взрыв прогремел в Киеве. После него начался пожар. При этом воздушная тревогу в Киеве не объявлялась. Причины взрыва и место ЧП не уточнили, очевидцы указали, что звук от взрыва был слышен в Деснянском районе города.