Киев, 3 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Британский репортёр газеты Daily Mail Ян Биррелл побывал на Украине и пообщался с жителями Киева, которые пожаловались ему на огромные потери в рядах вооружённых сил.

Одна из киевлянок Наталья Драпак рассказала, что её жених с июня участвует в боевых действиях. По её мнению, для боевых действий нужно порядка одного млн человек.

«Он обладает большой выносливостью и стабильностью для человека, находящегося в такой депрессии. Но нам потребуется ещё миллион человек, чтобы продолжить сражаться», — заявила она.

По словам Драпак, в зоне боевых действий погибли многие её знакомые, а люди в целом чувствуют большую усталость. Журналист отметил, что он слышал подобное ото всех, с кем ему довелось пообщаться.

Военнослужащий Кирилл Бабий рассказал британцу, что очень устал и что иногда ВСУ оказываются в критических и «невообразимых» ситуациях, справиться с которыми очень сложно.

Как сообщало 1 декабря ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала «контрнаступления» Киев потерял свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения.

3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что Украина находится в критическом состоянии, но ситуация может ещё более ухудшиться. Виной этому он назвал положение дел, сложившееся, в том числе, из-за недостаточной помощи со стороны Запада, который не смог удовлетворить возросший спрос Киева на боеприпасы.