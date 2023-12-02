Днепропетровск, Украина, 2 декабря, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В Днепропетровске в ночь на 2 декабря прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении и уточняется, что воздушную тревогу на территории региона не объявляли.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского режима территории.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о прогремевших ночью в городе взрывах. На тот момент в Кривом Роге объявляли воздушную тревогу.

Пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявила, что одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на юге Украины получила повреждения в результате взрывов. Отмечалось, что из-за этого были ограничены возможности для электроснабжения.