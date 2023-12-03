Дамаск, 3 декабря, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе атаковал военную базу Соединённых Штатов Америки, расположенную к северу от провинциального центра Эрбиль. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Отмечается, что ответственность за нападения взяло на себя шиитское движением «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило, что после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа боевики возобновили боевые действия против расположенных в регионе американских военных баз.

Военные базы США стали целью атак после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Сирии на данный момент находятся порядка одной тысячи американских военнослужащих, ещё 2,5 тысяч человек размещены в Ираке.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября представитель Пентагона в эфире телеканала CNN сообщил, что с 17 октябряна американские военные базы в Сирии и Ираке было совершено 73 нападения. Отмечается, что 37 раз боевики атаковали базы США в Сирии и 36 раз — в Ираке.