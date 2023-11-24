Вашингтон, 25 ноября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. С 17 октября американские военные на базах в Сирии и Ираке были атакованы 73 раза, сообщил 24 ноября в эфире CNN представитель Пентагона.

CPO Joan Powers Солдаты армии США

Только в День благодарения, который в США отмечается 23 ноября, произошли четыре нападения на военных. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

За указанный период в Сирии силы США были атакованы 37 раз, в Ираке — 36.

Нападения начались после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Сирии в настоящий момент находятся почти 900 военнослужащих США, порядка 2,5 тыс. размещены в Ираке.

В Пентагоне утверждают, что удалось сдержать любые действия по эскалации, которые могли бы расширить палестино-израильский конфликт, несмотря на продолжающиеся нападения на силы США.

Как передавало ИА Регнум, в минобороны США обеспокоены тем, что избранная Белым домом стратегия по противодействию атакам на американские базы на Ближнем Востоке не даёт результатов. Количество нападений на военных растёт, отметили в издании The Washington Post.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen 13 ноября сообщил об убитых американцах в результате ударов на востоке Сирии. Жертвами ракетной атаки стали военные США на нефтяном месторождении «Конико».

Кроме того, на северо-востоке Сирии в Хасаке три беспилотника атаковали американскую базу «Аш-Шаддади».

Всего на территории Сирии Пентагон имеет 24 военные базы и четыре пункта.