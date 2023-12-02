Израиль, 3 декабря, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Житель израильского города Холон получил ранение в результате падения осколков при работе системы ПРО «Железный купол». Об этом 2 декабря сообщила служба скорой помощи Израиля, информирует The Times of Israel.

NatanFlayer Пусковая установка системы ПВО «Железный купол»

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь 22-летнему мужчине, который находится в полном сознании и получил лёгкое осколочное ранение головы в городе Холон», — уточняется в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в центральной части страны. В частности, над Тель-Авивом и пригородами была активирована система ПРО «Железный купол».

Ранее ИА Регнум сообщало, что боевое крыло движения ХАМАС выпустило по Тель-Авиву ракетный залп. Информацию сообщил представитель бригады «Аль-Кассам», отметив, что обстрел был ответом на уничтожение Израилем мирных жителей.