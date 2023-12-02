Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Ракеты выпустили по тель-Авиву бригады «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление 2 декабря сделал представитель «Аль-Кассам» телеканалу Al Jazeera.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей», — сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.

За последние несколько часов это второй ракетный обстрел Тель-Авива со стороны «Аль-Кассам».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к штурму городов и деревни на Западном берегу реки Иордан. 1 декабря ЦАХАЛ возобновила военные действия в секторе Газа после нескольких дней гуманитарной паузы, которая началась 24 ноября и дважды продлевалась. При этом 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия.