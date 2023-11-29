Страсбург, Франция, 29 ноября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО обязал Россию выплатить компенсацию в размере более 24 тысяч евро. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник, 28 ноября, на официальном сайте суда.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«Суд постановил, что не имелось достаточно подробных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм. Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», — говорится в постановлении.

По мнению суда, он обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела, так как события относятся к периоду до 16 сентября 2022 года, когда Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить 7500 евро Надежде Толоконниковой (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), Марии Алехиной и Владимиру Рубашному, а также порядка 2 тысяч евро компенсации издержек.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Московский городской суд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Согласно постановлению, Толоконниковой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержании на территории России.