* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 ноября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом 21 ноября сообщили в суде.

Андрей Стенин/РИА Новости

Отмечается, что Толоконниковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Ранее в суде проинформировали, что ходатайство следствия о заочном аресте фигурантки оставлено без удовлетворения, о причине отказа не сообщили.

Толоконникова была объявлена в розыск по уголовной статье, соответствующая информация появилась 29 марта в базе розыска МВД России. О какой именно статье Уголовного кодекса шла речь, не уточнялось.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трёх участниц Pussy Riot, в том числе Толоконникову, к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Толоконникова вышла на свободу в декабре 2013 года после объявления амнистии в связи с 20-летием Конституции России.