Москва, 27 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве с 28 ноября по 3 декабря пройдёт Неделя хоккея. В эти дни в павильоне «Роснефти» состоятся встречи с игроками, тренерами, менеджерами клуба, а также со звездными болельщиками ЦСКА, среди которых и выдающиеся мастера других видов спорта.

Пресс-служба НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдет Неделя хоккея

28 ноября в церемонии открытия недели примут участие представители компании «Роснефть», руководство ХК ЦСКА и гости — Алексей Немов, Светлана Хоркина и Аскольд Запашный.

Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, выставку посетят кумиры миллионов болельщиков — главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров и хоккеисты команды.

На протяжении всей Недели хоккея, с 28 ноября по 3 декабре, в экспозиции «Роснефти» будет представлен главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, которым сейчас владеет ХК ЦСКА.

Компания «Роснефть» является владельцем клуба с 2011 года. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. В составе сборной России хоккеисты ЦСКА в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

Посетителям павильона «Роснефти» расскажут об истории отечественного хоккея, неразрывно связанной с ЦСКА, о достижениях легендарного клуба, его прославленных игроках и тренерах. Все желающие смогут принять участие в хоккейной викторине, стать участниками фото — и автографсессий, а также мини-турниров по настольному и аэрохоккею.

Поддержать спортивную атмосферу придут в павильон «Роснефти» и друзья хоккеистов — чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, а также продолжатся любительские гонки на тренажерах-симуляторах, которые профессиональные спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.