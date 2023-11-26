Москва, 26 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Бывший главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Тоттенхэм» на своей странице в социальной сети.

imago sportfotodienst/Global Look Press Терри Венейблс

Клуб глубоко опечален известием о кончине экс-игрока и тренера команды Терри Венейблса, говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнования родным, близким и друзьям Венейблса, заявив, что в знак уважения пред началом матча будут устроены минутные аплодисменты, игроки клуба будут носить чёрные повязки на рукавах в ходе встречи чемпионата Англии против «Астон Виллы».

В период игровой карьеры Венейблс выступал за английские «Кристал Пэлас», «Челси», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм». В составе «Челси» стал обладателем Кубка лиги (1975), в составе «Тоттенхэма» — обладателем Кубка Англии (1967).

Он возглавлял «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кристал Пэлас», «Кристал Пэлас», «Лидс», испанскую «Барселону», сборные Австралии и Англии. В 1985 году под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании, а в 1986 году — финалистом Кубка европейских чемпионов (сейчас данный турнир называется Лига чемпионов), в 1991 году клуб «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии.

В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы, тогда команда стала бронзовым призёром турнира.