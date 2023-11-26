Москва, 26 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Недомогание, которое длится несколько дней и не устраняется лекарствами, является поводом для визита в больницу. Об этом врач Елена Зяблова заявила 26 ноября в беседе с RT.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По её словам, к симптомам, с которыми нужно идти к врачу, относятся диарея, тошнота и рвота длительностью более суток, а также затруднённое дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, нарушения речи.

Насторожить должна температура выше 38–39 °С, которая держится по меньшей мере три дня и не сбивается лекарствами. Этот симптом может указывать на острое вирусное заболевание, например на опасную форму гриппа.

«В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуется лекарствами, требуют посещения специалиста», — сказала Зяблова.

Она пояснила, что перечисленные выше симптомы могут указывать на разные проблемы. Так, нарушения сердечного ритма возможны при заболеваниях сердца, сбое в работе желудочков.

Нарушения речи происходят из-за сбоя в работе лицевых мышц или из-за внутренних причин, например черепно-мозговых травм. В целом любую боль не нужно игнорировать, особенно при наличии хронических заболеваний, так как боль может сигнализировать об обострении.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал ИА Регнум, что диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» является общим. Его ставят, когда не выявлен конкретный возбудитель заболевания. Специфических методов лечения в таких случаях нет.

На заболевания, подобные гриппу, указывают интоксикация, температура, кашель, насморк и боль в горле, а также высокая температура — под 40 градусов, выраженная одышка. Может наблюдаться падение давления, из носа может пойти кровь, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.