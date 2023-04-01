ДНР, 1 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Бывший участник украинского карательного формирования «Торнадо» Даниил Ляшук, известный как Моджахед, уничтожен в районе Артёмовска. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 1 апреля в своём Telegram-канале.

(сс) Mikage Бывший участник украинского карательного формирования «Торнадо» Даниил Ляшук

По его словам, выходец из Белоруссии Ляшук — одиозный нацист и бывший боевик формирования, участников которого ещё в 2015 году, когда президентом Украины был Пётр Порошенко, судили за убийства, пытки, изнасилования и педофилию.

Ляшука обвиняли в числе прочего в создании преступной группировки, пытках, похищениях людей. В 2017 году его приговорили к десяти годам тюрьмы, но уже в 2021 году он вышел на свободу как «ветеран АТО» по указу украинского президента Владимира Зеленского. В середине 2022 года боевик вступил в ряды ВСУ.

«На фронт данный персонаж выбирался исключительно для пиара и фотосессий», — отметил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российские военные уничтожили в Артёмовске боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Этим формированием командовал ранее ликвидированный Дмитрий Коцюбайло, один из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России).