В связи с первомайскими выходными в России наступило время активных поездок на дачи и путешествий. В этот период медики особенно рекомендуют соблюдать санитарные меры: коронавирус не знает праздников. За 2020 год и первый квартал 2021 года в стране умерли уже 248 806 человек, заразившихся SARS-CoV-2. Согласно поправкам в постановление Роспотребнадзора, граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 маяобязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Подробности о том, как Россия борется с COVID-19, — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Росстат сообщил число умерших от COVID-19 с начала пандемии

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

07:56 01.05.2021 В марте 2021 года число умерших с коронавирусом в России составило 18 тыс. 858 человек, а общее число скончавшихся за месяц — 191 тыс. 320 человек. Всего с начала года в России скончались 583 тыс. человек, что на 26,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

07:58 01.05.2021 Правительство России дополнительно выделит 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, запущенной в прошлом году. Весной этого года возможностью воспользовались почти 700 тысяч человек. «По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране. <…> Прошу Ростуризм совместно с Министерством финансов подготовить необходимые поправки в правила реализации программы и сделать эту работу максимально быстро», — сообщил глава правительства.

08:14 01.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2973 человека, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 007 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (28 858 человек, +53 за последние сутки). Об этом: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

08:19 01.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 1 мая 2021 года от коронавируса привились уже 192 809 человек (+ 3632 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 72 852 человека (-783 за последние сутки) получили первую прививку и 119 957 человек полностью привиты (+4415 за последние сутки). Читайте подробнее: Ещё более 3,5 тысячи жителей Алтайского края привились от COVID-19

09:09 01.05.2021 В Ульяновской области в майские праздники продолжится работа пунктов вакцинации от COVID-19, тестирование на коронавирус будет проводиться с 3 по 8 мая и 10 мая. Подробности в материале: Больницы Ульяновской области перешли на особый режим работы

09:15 01.05.2021 Данные Минпросвещения на 1 мая: количество школ, закрытых на карантинные мероприятия, составляет всего лишь 0,03%. В 11 школах в семи регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

09:23 01.05.2021 Официальные данные на 1 мая: за последние сутки в России проведена 341 тысяча тестов на коронавирус.

09:23 01.05.2021 Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 мая остаются 507 807 человек.

09:37 01.05.2021 Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM.

09:49 01.05.2021 По данным Роспотребнадзора, на 1 мая проведено свыше 129,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 341 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 507 807 человек.

09:55 01.05.2021 В России начались майские выходные сроком в десять дней, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято руководством страны для того, чтобы эпидемиологическая обстановка стала более стабильной. Об этом: В России начались десятидневные майские праздничные выходные

09:58 01.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2357 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 1 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 460 человек (+125 за последние сутки). Госпитализированы 1160 пациентов (-32 за последние сутки). Подробности в материале: В Приангарье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

10:06 01.05.2021 На стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге с 1 мая откроется пункт бесплатной вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит». Оба компонента «Спутника V» будут доступны всем желающим при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от врача. Прошедшим вакцинацию выдается прививочный сертификат.

10:31 01.05.2021 Значок «Я привит от COVID-19». Алтайский край zdravalt.ru.

10:35 01.05.2021 Болгария открыла границы для вакцинированных «Спутником V» граждан России, сообщает оперативный штаб Москвы. В страну также пустят граждан с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия.

10:38 01.05.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 1 мая на центральной площади Читы поздравил забайкальцев с Днём Труда и рассказал о реализации программы по оздоровлению экономики и жителей после пандемии. «У нас реализуется программа «Здоровое Забайкалье», по которой мы отдельно активно занимаемся вакцинацией людей по всему краю, благодаря этому отвоёвываем всё больше жизненного пространства у этой эпидемии, которая поразила весь мир, восстанавливаем привычный образ жизни, экономику и здоровье людей», — сказал глава региона. Он также поблагодарил участников традиционного первомайского забега, стартовавшего с площади. Губернатор Забайкалья в День Труда отметил важность уважения и защиты прав трудящихся.

10:42 01.05.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 70 случаев. Читайте также: В реанимацию попали 56 новосибирцев с коронавирусом

10:47 01.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 364, причём 26 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 40 885 пациентов (+43 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 823 человека (+2 за последние сутки). Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё два пациента

11:01 01.05.2021 За последние сутки, 30 апреля, в России выявлено 9270 новых случаев заражения коронавирусом в 84регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8637 человек. 🔸Москва — 3208 🔸Санкт-Петербург — 737 🔸Московская область — 649 🔸Ростовская область — 228 🔸Нижегородская область — 166 🔸Самарская область — 160 🔸Воронежская область — 154 🔸Саратовская область — 138 🔸Иркутская область — 131 🔸Свердловская область — 117 🔸Красноярский край — 112 🔸Челябинская область — 106 🔸Волгоградская область — 105 🔸Краснодарский край — 102 🔸Пермский край — 101 🔸Республика Саха (Якутия) — 99 🔸Республика Крым — 99 🔸Республика Башкортостан — 99 🔸Ульяновская область — 89 🔸Ленинградская область — 89 🔸Пензенская область — 87 🔸Ставропольский край — 84 🔸Ярославская область — 80 🔸Алтайский край — 78 🔸Новосибирская область — 78 🔸Белгородская область — 75 🔸Брянская область — 73 🔸Псковская область — 72 🔸Курская область — 70 🔸Тверская область — 69 🔸Кировская область — 68 🔸Оренбургская область — 68 🔸Архангельская область — 64 🔸Липецкая область — 64 🔸Кемеровская область — 64 🔸Астраханская область — 62 🔸Калининградская область — 60 🔸Ивановская область — 58 🔸Владимирская область — 57 🔸Тульская область — 56 🔸Калужская область — 54 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 52 🔸Орловская область — 50 🔸Тамбовская область — 50 🔸Республика Чувашия — 50 🔸Удмуртская Республика — 50 🔸Смоленская область — 49 🔸Тюменская область — 47 🔸Омская область — 46 🔸Рязанская область — 45 🔸Республика Дагестан — 44 🔸Вологодская область — 43 🔸Республика Карелия — 41 🔸Новгородская область — 39 🔸Курганская область — 36 🔸Республика Татарстан — 35 🔸Республика Коми — 34 🔸Забайкальский край — 33 🔸Республика Мордовия — 30 🔸Республика Бурятия — 28 🔸Приморский край — 27 🔸Костромская область — 26 🔸Томская область — 25 🔸Севастополь — 24 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 23 🔸Хабаровский край — 23 🔸Мурманская область — 22 🔸Республика Хакасия — 19 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 17 🔸Республика Марий Эл — 15 🔸Сахалинская область — 14 🔸Республика Калмыкия — 13 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 12 🔸Республика Ингушетия — 12 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 11 🔸Амурская область — 11 🔸Чеченская Республика — 10 🔸Камчатский край — 9 🔸Республика Алтай — 8 🔸Республика Адыгея — 8 🔸Магаданская область — 4 🔸Республика Тыва — 3 🔸Ненецкий автономный округ — 1 🔸Чукотский автономный округ — 1 Всего на 1 мая в России выявлено 4 814 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 520 летальных исходов, выздоровели 4 436 583 человека. Оперативный штаб Москвы.

11:03 01.05.2021 Вакцинация от коронавируса. Крым mzdrav.rk.gov.ru.

11:04 01.05.2021 За последние сутки, 30 апреля, в России выявлено 9270 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1318 (14,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 814 558 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 110 520 человек.

11:11 01.05.2021 Оперштаб: ещё 1929 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. В столице на 1 мая выздоровели ещё 1929 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 993 348. Подтверждено 3208 новых случаев заражения, госпитализировано 1164 человека, скончались 59 пациентов.

11:19 01.05.2021 В Воронежской области подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 155 новых случаях заражения. Об этом: В Воронежской области скончались ещё 12 ковид-пациентов

11:32 01.05.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 112 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 70 455. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: В Красноярском крае за сутки скончались 11 больных COVID-19

11:52 01.05.2021 Распространение коронавируса в Сибири на 1 мая 2021 г. Цитата канала buzoters_and_crows.

11:59 01.05.2021 Ещё 228 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области выявили 228 новых носителей коронавируса

12:00 01.05.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 3208 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщил оперативный штаб столицы. «Подтверждено 3208 новых случаев заражения, госпитализировано 1164 человека, скончались 59 пациентов», — отметили в оперштабе. Об этом: Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Москве возросло до 3208

12:14 01.05.2021 В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 97 новых случаях заражения. Подробности в материале: В Крыму выявили 99 новых носителей коронавируса

12:20 01.05.2021 В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не превысило количество вылечившихся, составив соответственно 89 и 92. Читайте также: В пандемию в Ульяновской области заразились коронавирусом 54 тыс. жителей

12:22 01.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 1 мая. Днём ранее, 30 апреля, в регионе было зарегистрировано 56 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 115 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 54 носителя коронавируса

12:30 01.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. За предыдущие сутки сообщалось о 105 новых носителях инфекции. Об этом: В Краснодарском крае выявили 102 новых носителя коронавируса

12:38 01.05.2021 В Ростовской области ещё около 8,7 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 мая. Подробности в материале: В Ростовской области завершили вакцинацию около 185 тыс. человек

12:53 01.05.2021 Перед вакцинацией. Москва. xinhuanet.com.

12:53 01.05.2021 Коронавирус выявлен еще у 31 студента из Индии, прибывшего в Псковскую область — власти.

12:56 01.05.2021 В Чувашии вылечились ещё 49 пациентов с коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: За сутки в Чувашии выявлено 50 носителей коронавируса

13:08 01.05.2021 Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал прихожан в условиях пандемии коронавируса соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски. Подробности в материале: Чувашский митрополит призвал носить маски

13:12 01.05.2021 В последний день апреля в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 12 случаев больше, чем было зарегистрировано днём ранее. Суточная цифра новых инфицированных по итогам 30 апреля стала самой высокой за весь прошедший месяц. Об этом: Петербург завершил апрель новым ростом коронавируса

13:16 01.05.2021 Роспотребнадзор Крыма начал мониторинг морской воды на наличие холеры и COVID-19.

13:50 01.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявили 47 носителей коронавируса

14:08 01.05.2021 Соблюдение мер профилактики распространения COVID-19 на столичных стройках остается на особом контроле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

14:08 01.05.2021 «Мы регулярно проверяем столичные строительные площадки на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В майские праздники работа на стройках не прекращается, и эти меры также должны строго соблюдаться», — подчеркнул Андрей Бочкарёв.

14:09 01.05.2021 «Контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований и рекомендаций по профилактике коронавируса на всех строящихся объектах будет продолжен. Сейчас в Москве в стадии строительства находится 1166 объектов, завершить проверки всех этих объектов планируется в начале июня», — добавил Андрей Бочкарёв.

14:09 01.05.2021 По словам заместителя мэра, за прошедшие две недели специалисты Мосгосстройнадзора провели повторные проверки всех строящихся объектов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. «Специалисты успели проверить 114 объектов, нарушений выполнения рекомендаций не выявлено. На данный момент у нас нет ни одной стройки, работа которой была бы приостановлена в связи с грубыми нарушениями требований или в связи с заболеваемостью коронавирусом», — сказал Андрей Бочкарёв.

14:10 01.05.2021 В свою очередь в Мосгосстройнадзоре сообщили, что в феврале-апреле 2021 года специалисты проверили 1146 объектов столицы на предмет соблюдения требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции. «По итогам проверок на девяти объектах выявлены нарушения противоэпидемических требований. Среди основных нарушений: отсутствие запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), контейнеров для использованных масок, а также неиспользование рабочими средств индивидуальной защиты», — пояснили в Мосгосстройнадзоре.

14:11 01.05.2021 Италия с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы. Как сообщает столичный оперштаб, за новым документом в генконсульство в Москве смогут обратиться те, у кого срок действия виз истек после 1 января. Ранее стало известно, что Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года.

14:16 01.05.2021 Вакцина от коронавируса ''ЭпиВакКорона'' gov39.ru.

14:16 01.05.2021 При текущей эпидемиологической ситуации в России нет оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Люди совершенно свободны», — заявила она.

14:17 01.05.2021 Италия с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы. За новым документом в генконсульство в Москве смогут обратиться те, у кого срок действия виз истек после 1 января. Ранее стало известно, что Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Оперативный штаб Москвы.

14:25 01.05.2021 Англоязычное сообщество обсудило, является ли российская вакцина от COVID-19 чем-то большим, чем политическое оружие. Читайте также: Русских хотят выставить «плохими парнями» — Запад о вакцине «Спутник V»

14:41 01.05.2021 В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 1 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 55 случаев. Читайте также: В Югре за сутки коронавирус выявили у 55 человек

15:31 01.05.2021 Случай заражения британским штаммов коронавируса подтверждён в республике Крым, об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. Читайте подробнее: В Крыму выявили британский штамм коронавируса

15:38 01.05.2021 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с праздником Весны и Труда. По его мнению, «День солидарности трудящихся, родившийся более 100 лет назад, остаётся особенной датой в календаре». «Первомай-2021 — особенный. Он объединяет всех нас в желании победить пандемию, заглушить её отголоски, и с полной самоотдачей трудиться на благо родного города, края, страны. Я уверен, сообща мы преодолеем трудности и придём к лучшей жизни, в которой непременно останется прекрасная традиция — чествовать труд человеческих рук», — отметил глава города. Подробности в материале: Мэр Новосибирска: «Первомай-2021 объединяет в желании победить пандемию»

16:31 01.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, сообщает 1 мая региональный оперштаб. Это на семь случаев больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Калмыкии выявили 20 новых носителей коронавируса

16:36 01.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 1 мая. Читайте подробнее: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой коронавируса

18:41 01.05.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 16 случаев. Читайте подробнее: На Ямале коронавирус за сутки выявили у 17 человек

20:46 01.05.2021 В Пермском крае за 30 апреля выявили 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Из них амбулаторно лечатся 80 человек. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 54 551 заразившегося. Об этом: В Прикамье выявили ещё 101 носителя коронавируса

21:08 01.05.2021 В Челябинской области 30 апреля выявили ещё 105 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Столько же было выписано в связи с выздоровлением. Всего же с начала пандемии в регионе выявили уже 60 212 ковид-пациентов, а выздоровели 54 628. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 105 носителей коронавируса

21:27 01.05.2021 В Свердловской области 30 апреля выявили ещё 17 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Так, заражение подтвердилось у 40 жителей Екатеринбурга. Кроме того, новые случаи имеются в Бисерти, Богдановиче, Горноуральском городском округе, Карпинске, Нижней Туре и многих других территориях. Читайте подробнее: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 117 случаев COVID-19

21:33 01.05.2021 В Оренбургской области выявили ещё 68 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 42 405 ковид-пациентов. Выздоровели уже 38 459 человек. Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё пять человек

22:15 01.05.2021 Рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Москве. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин отметил рост числа случаев заболевания COVID-19 в Москве

22:36 01.05.2021 В апреле 2021 года общее количество взрослых пациентов, госпитализированных в Петербурге с COVID-19 и пневмониями, уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом текущего года. Если в марте в сутки в среднем госпитализировали 309 таких пациентов, то в апреле — 280. Всего за апрель в специализированные инфекционные стационары было доставлено 7845 пациентов. Читайте также: В апреле с ковидом в Петербурге госпитализировали по 280 человек в день

05:30 02.05.2021 В Ульяновской области подросло суточное число предварительно выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом

06:58 02.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2980 человек, причём семеро из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 017 человек, +10 за последние сутки) и ОРВИ (28 917 человек, +59 за последние сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё семь пациентов с COVID-19

07:04 02.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 2 мая 2021 года от коронавируса привились уже 193 695 человек (+ 886 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 72 101 человек (-751 за последние сутки) получили первую прививку и 121 594 человек полностью привиты (+1637 за последние сутки). Читайте также: За последние сутки менее 1000 жителей Алтая сделали прививку от COVID-19

07:04 02.05.2021 Выездная вакцинация на Ямале. depzdrav.yanao.ru.

07:22 02.05.2021 Власти Забайкалья используют любую возможность для вакцинации. По опыту Москвы организовали пункты вакцинации в торговых комплексах. Результат — ускоренные темпы (Забайкалье — один из лидеров) и безо всякой принудиловки. 1 мая, в День Весны и Труда, в крае и устроили акцию «Здоровый Первомай». В центре Читы развернули пункты вакцинации, чтобы люди максимально совместили приятное с полезным — погуляли на праздник и привились.

07:32 02.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2365 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 583 человека (+123 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

07:37 02.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 2 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 393, причём 29 из них обнаружили за последние сутки. Подробности в материале: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19

07:39 02.05.2021 Вирусолог пояснила, что улучшение эпидситуации станет возможно лишь после того, как популяционный иммунитет к COVID-19 составит не менее 60−70%. Читайте также: Эпидемиолог назвала важнейшее условие для остановки пандемии COVID-19

07:42 02.05.2021 В Забайкальском крае, где массовая вакцинация населения от коронавируса началась с 18 января, прививки сделали уже более 121 тысячи человек. Читайте подробнее: Более 120 тысяч жителей Забайкалья сделали прививки от COVID-19

07:45 02.05.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 мая, за прошедшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев. Читайте также: Ещё трое жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса

07:47 02.05.2021 Сердечно-сосудистые патологии относятся к пяти наиболее распространенным осложнениям после заболевания COVID-19, 2 мая сообщает газета «Известия» со ссылкой на мнение медиков и ученых. Подробности в материале: Эксперты назвали пять главных последствий COVID-19

08:38 02.05.2021 Вакцинация. Москва. xinhuanet.com.

08:58 02.05.2021 Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что нулевых показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не удастся достичь, пока популяционный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 не составит 60−70%. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре назвали условия окончания пандемии коронавируса

09:19 02.05.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 78 случаев. Читайте также: В Новосибирской области жертвами коронавируса стали три пожилых мужчины

09:27 02.05.2021 В Ульяновскую область впервые передана партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Подробности в материале: Ульяновская область впервые получила вакцину «ЭпиВакКорона»

09:35 02.05.2021 В Челябинской области 1 мая выявили 106 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Выписаны по выздоровлении всего 103 пациента. С начала пандемии в регионе обнаружили 60 318 заразившихся. А выздоровел 54 731. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 106 носителей коронавируса

10:35 02.05.2021 «Гам-КОВИД-Вак». xinhuanet.com.

10:40 02.05.2021 В Подмосковье готовят резервные койки на случай, если после майских праздников увеличится число заболевших ковидом. Сейчас госпитализация в регионе держится на уровне 450−480 человек в сутки. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 1»: «Мы должны быть готовы, система должна быть готова. Мы несем за это ответственность. Поэтому, прежде всего, это вакцинация. А маски — это уже правило хорошего тона. Ограничения вводить мы не планируем, пункты вакцинации будут работать».

10:58 02.05.2021 В Москве за сутки выявили 2699 новых заболевших — данные на 2 мая.

11:14 02.05.2021 За последние сутки, 1 мая, в России выявлено 8697 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1273 (14,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 823 255 заразившихся в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 342 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 110 862 человека.

11:15 02.05.2021 За последние сутки (1 мая) в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 7339 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 443 922 человек.

11:16 02.05.2021 В России на 2 мая выявлено 8697 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы. За последние сутки в России выявлено 8697 новых случаев коронавируса в 82регионах. Из них 14,7% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 342 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7339 человек. 🔸Москва — 2699 🔸Санкт-Петербург — 718 🔸Московская область — 650 🔸Ростовская область — 226 🔸Воронежская область — 152 🔸Самарская область — 150 🔸Нижегородская область — 149 🔸Саратовская область — 132 🔸Иркутская область — 125 🔸Свердловская область — 113 🔸Красноярский край — 111 🔸Волгоградская область — 107 🔸Челябинская область — 105 🔸Республика Крым — 102 🔸Пермский край — 102 🔸Краснодарский край — 100 🔸Республика Саха (Якутия) — 98 🔸Республика Башкортостан — 97 🔸Ульяновская область — 91 🔸Ленинградская область — 91 🔸Псковская область — 90 🔸Пензенская область — 85 🔸Ставропольский край — 82 🔸Ярославская область — 81 🔸Новосибирская область — 76 🔸Алтайский край — 74 🔸Белгородская область — 73 🔸Брянская область — 72 🔸Курская область — 69 🔸Кировская область — 69 🔸Тверская область — 67 🔸Оренбургская область — 67 🔸Кемеровская область — 65 🔸Астраханская область — 64 🔸Архангельская область — 63 🔸Липецкая область — 63 🔸Калининградская область — 62 🔸Ивановская область — 61 🔸Тульская область — 58 🔸Владимирская область — 55 🔸Республика Чувашия — 52 🔸Орловская область — 51 🔸Удмуртская Республика — 51 🔸Тюменская область — 51 🔸Смоленская область — 50 🔸Калужская область — 50 🔸Тамбовская область — 49 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 49 🔸Омская область — 48 🔸Рязанская область — 46 🔸Республика Дагестан — 44 🔸Вологодская область — 40 🔸Республика Карелия — 39 🔸Новгородская область — 38 🔸Республика Татарстан — 37 🔸Курганская область — 32 🔸Республика Коми — 30 🔸Республика Мордовия — 29 🔸Костромская область — 28 🔸Республика Бурятия — 26 🔸Забайкальский край — 26 🔸Приморский край — 25 🔸Томская область — 24 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 23 🔸Хабаровский край — 23 🔸Республика Хакасия — 22 🔸Севастополь — 21 🔸Сахалинская область — 21 🔸Республика Калмыкия — 20 🔸Мурманская область — 20 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 17 🔸Республика Марий Эл — 15 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13 🔸Амурская область — 13 🔸Республика Ингушетия — 11 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 11 🔸Камчатский край — 9 🔸Республика Адыгея — 9 🔸Чеченская Республика — 9 🔸Республика Алтай — 6 🔸Магаданская область — 3 🔸Республика Тыва — 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 823 255 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 862 летальных исхода, выздоровели 4 443 922 человека.

11:25 02.05.2021 В столице Югры в ночь с 1 мая на 2 мая 2021 года в Воскресенском кафедральном соборе митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба митрополии. На сугубой ектении были возглашены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1−17) читалось на пяти языках. Подробности в материале: В Югре возглашены молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции

11:25 02.05.2021 Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тысяч больных с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

11:44 02.05.2021 Власти Забайкальского края используют разные способы привлечения граждан к массовой вакцинации от COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне, в Первомай, на центральной площади столицы организованы мобильные пункты вакцинации. Как пояснил заместитель министра по первичной медико-санитарной помощи краевого минздрава Сергей Базаров, в первый день работы первую дозу вакцины против новой коронавирусной инфекции получилии 65 жителей региона. Подробности в материале: В Первомай на главной площади Читы вакцинированы десятки горожан

11:50 02.05.2021 За последние сутки в России выявили 8697 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 14,7% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2699), Санкт-Петербург (718), Подмосковье (650), а также Ростовская и Нижегородская области. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 8697 случев заражения коронавирусом

11:50 02.05.2021 Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов жителей России, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала «Россия 1».

11:52 02.05.2021 В Чувашии суточное число выявленных случаев коронавируса не превысило количества выздоровевших. Читайте подробнее: В Чувашии растёт число жертв коронавируса

11:59 02.05.2021 В Ульяновской области подтвержден ещё 91 случай заражения коронавирусом. Также зафиксированы новые летальные исходы. Читайте подробнее: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

12:01 02.05.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Подробности в материале: За сутки в России выявили более 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:06 02.05.2021 Оперштаб: по состоянию на 2 мая ещё 1 617 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. В столице выздоровели ещё 1617 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 994 965. Подтверждено 2 699 новых случаев заражения, госпитализировано 947 человек, скончались 54 пациента.

12:06 02.05.2021 Вячеслав Володин и Михаил Мишустин. duma.gov.ru.

12:10 02.05.2021 В Ульяновской области во время майских праздников открылся дополнительный пункт вакцинации. Читайте подробнее: На праздники в Ульяновске открыли дополнительный пункт вакцинации

12:14 02.05.2021 Распространение коронавируса в Сибири по состоянию на 2 мая 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.

12:17 02.05.2021 Требование о двойном ПЦР-тестировании после возращения из-за границы действует и для привитых от коронавируса COVID-19 граждан, так как нет достаточных данных, чтобы считать их полностью безопасными для окружающих, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

12:25 02.05.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 2 мая привели в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 2699 новых случаев заражения, госпитализировано 947 человек, скончались 54 пациента», — сообщили в оперштабе. Об этом: В Москве сократилось число новых случаев коронавируса

12:29 02.05.2021 Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 2 мая, заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается довольно напряженной — под наблюдением находятся более 300 тысяч человек, зараженных коронавирусом. Подробности в материале: Мурашко: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

12:35 02.05.2021 Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 2 мая, заявил, что полностью процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции на сегодняшний день прошли уже примерно 9 миллионов граждан России. Об этом: Первую дозу вакцины против COVID-19 в России получили 13 млн человек

12:44 02.05.2021 Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тем гражданам, которые уже вакцинировались от коронавируса SARS-CoV-2, всё равно нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19 при возвращении из-за границы. Читайте также: Голикова: вакцинированным от ковида при въезде в РФ надо делать ПЦР-тест

12:49 02.05.2021 За прошедшую неделю в Сибири зафиксировано значительно меньше новых случаев заболевания коронавирусом — 263 случая (общее количество — 3991). Умерших от ковида и его последствий стало тоже стало меньше, на 24 (общее количество смертей за неделю — 234). Лидером по количеству смертей опять признан Красноярский край: там скончалось 69 человек. По данным Роспотребнадзора, количество диагнозов «здоров» за неделю сократилось в СФО на 202: от ковида за это время вылечилось 3695 жителей Сибири.

12:49 02.05.2021 На Ямале вакцинация набирает максимальный темп. depzdrav.yanao.ru.

12:58 02.05.2021 В Свердловской области 1 мая выявили 113 носителей коронавируса. Из них 24 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Читайте также: На Среднем Урале от COVID-19 выздоровели уже более 80 тыс. человек

13:06 02.05.2021 Выпущена первая партия вакцины от коронавируса для животных «Карнивак-ков», разработанной научным институтом ВНИИЗЖ, подведомственным Россельхознадзору. В ведомстве подчеркивают, что это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 для животных. 17 тысяч доз изготовлены и в ближайшее время поступят в сельхозпредприятия, которые первыми забронировали препарат. Пока что техническая возможность позволяет производить 3 миллиона доз в месяц, но в дальнейшем ее без проблем можно увеличить до 5.

13:09 02.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 мая. Днём ранее, 1 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 165 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса

13:35 02.05.2021 Заразиться COVID-19 от вакцины невозможно. «Это абсолютно закономерный факт, потому что вакцины вводятся здоровым людям и производство жёстко регламентировано как стадии клинических испытаний», — заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Чтобы у нас сформировался коллективный иммунитет, антитела должны быть у 69 миллионов россиян. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта цифра может быть достигнута к сентябрю 2021 года.

13:42 02.05.2021 В Свердловской области 1 мая зарегистрировали ещё десять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 10 человек

13:51 02.05.2021 В Пермском крае за 1 мая обнаружили ещё 102 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 54 653 заразившихся. Выздоровели уже 49 463. Об этом: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё пять человек

14:07 02.05.2021 Ещё 226 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 мая. Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 226 носителей коронавируса

14:08 02.05.2021 Вакцинация. Москва. xinhuanet.com.

14:11 02.05.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 мая. Читайте также: В Ростовской области за сутки скончались 15 ковид-пациентов

14:20 02.05.2021 В Ростовской области праздники повлияли на количество желающих получить прививку от COVID-19. Так, за последние сутки новыми участниками компании стали 1,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 мая. Об этом: В Ростовской области сократился темп прироста участников вакцинации

15:25 02.05.2021 До 25% переболевших ковидом имеют осложнения, до 10% нуждаются в госпитализации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

15:57 02.05.2021 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 25% тех, кто заразился коронавирусом, имеют осложнения и нуждаются в наблюдении. Читайте подробнее: Мурашко назвал процент переболевших ковидом, имеющих осложнения

16:00 02.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 2 мая. Читайте подробнее: Ещё десять жителей Калмыкии заразились коронавирусом

16:15 02.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 мая. Подробности в материале: В Калмыкии зафиксирована ещё одна смерть от COVID-19

16:35 02.05.2021 У человека, прошедшего вакцинацию препаратом «КовиВак», до восьми месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1». Об этом: Названы сроки сохранения иммунитета от COVID-19 после вакцины «КовиВак»

18:47 02.05.2021 В Оренбургской области 1 мая обнаружили ещё 67 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё три пациента

20:18 02.05.2021 В Курганской области к 2 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 32 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 34 человек

20:26 02.05.2021 В праздник Пасхи глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Казанский кафедральный собор, где встретился с архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и священнослужителями. Об этом: Глава Калмыкии: Пасха сближает представителей разных конфессий

20:39 02.05.2021 С омской медико-санитарной части № 4 (МСЧ-4) взыщут компенсацию морального вреда после смерти лаборанта Екатерины Лютиковой от COVID-19. Решение вынес Ленинский районный суд Омска. Подробности в материале: С омской больницы взыщут компенсацию после смерти лаборанта от COVID-19

20:49 02.05.2021 Российская вакцина «ЭпиВакКорона» хорошо борется с британским и южноафриканским штаммами COVID-19, сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом: В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19

20:57 02.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев. Подробности в материале: Ещё 51 житель Тюменской области заразился коронавирусом

21:35 02.05.2021 В марте 2021 года COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в 2898 случаях в Москве, заявили 2 мая в столичном департаменте здравоохранения. Читайте подробнее: Власти Москвы рассказали о смертности от COVID-19 в столице

21:42 02.05.2021 За воскресенье, 2 мая, в медицинских организациях Петербурга на 35,71% увеличилась регистрация новых случаев COVID-19, по сравнению с показателями прошлого воскресенья, 25 апреля. Об этом: Заболеваемость ковидом в Петербурге совершила 35-процентный скачок

21:58 02.05.2021 Коронавирус [Иван Шилов © ИА REGNUM]

22:07 02.05.2021 В Югре за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 2 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 52 случая. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 49 носителей коронавируса

22:33 02.05.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял также 17 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 17 носителей коронавируса

05:39 03.05.2021 Одышка, повышенная температура тела в течение трех дней и более, а также сыпь у детей могут указывать на переход заболевания COVID-19 в тяжелую форму, 3 мая заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, в случае выявления таких признаков у ребенка необходимо пройти рентгенографию, которая поможет подтвердить или опровергнуть диагноз. «Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — сказал Горелов, слова которого приводит РИА Новости. Читайте подробнее: Ученый из России назвал симптомы тяжелого течения COVID-19 у детей

05:42 03.05.2021 В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Ульяновской области сделали 854 тыс. тестов на коронавирус

06:16 03.05.2021 В Новосибирске с 4 по 7 мая будут организованы семь мобильных медпунктов, в которых горожане смогут пройти диспансеризацию и сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области. Об этом: Новосибирцы могут сделать прививку от COVID-19 в мобильных медпунктах

06:33 03.05.2021 Измеряют температуру тела. xinhuanet.com.

06:44 03.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2372 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 715 человек (+132 за последние сутки). Подробности в материале: В Приангарье скончались ещё семь пациентов с COVID-19

07:02 03.05.2021 В Ульяновске продолжается подготовка к параду Победы. Из-за пандемии коронавируса он состоится без зрителей. Читайте также: Парад Победы в Ульяновске состоится без зрителей

07:12 03.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2990 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 034 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (28 967 человек, +50 за последние сутки). Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек

07:17 03.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 3 мая 2021 года от коронавируса привились уже 193 833 человек (+ 138 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 71 778 человек (на 323 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 122 055 человек полностью привиты (+461 за последние сутки). Читайте также: На Алтае значительно снизились темпы вакцинации от COVID-19

07:20 03.05.2021 В Республике Алтай 2 мая выявлен один новый случай коронавирусной инфекции — у жителя Майминского района. ⠀ За весь период лабораторно подтверждено 16 825 случаев заболевания.

07:34 03.05.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 63 случая. Об этом: В Кузбассе жертвами коронавируса стали уже 670 человек