Киев, 25 ноября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Киевские власти должны подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.

NEWS UTR Валерий Чалый

Дипломат заявил, что Украина «тренируется», как дальше решать подобные вопросы вместе с Польшей. При этом, даже когда разблокируют границу, будут огромные потери.

«Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — считает Чалый.

Как сообщало ИА Регнум, украинское посольство направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузового транспорта на совместной границе. На это решение повлияла гибель двух водителей, стоявших в очереди на КПП, возникшей из-за протестов польских перевозчиков. Об этом заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

Поляки с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска. За это время на украинско-польской границе скопились тысячи большегрузов с беспилотниками, топливом, тепловизорами и медикаментами. Блокировка движения на КПП может продлиться до 26 ноября. При этом препятствий для проезда легковушек и автобусов нет.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин пригрозил судебными исками из-за блокировки польской границы. Он отметил, что украинская сторона получает данные о том, кто и на каких основаниях дал разрешение заблокировать границу. Эта информация станет основой для заявлений в суд.