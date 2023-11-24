Киев, 24 ноября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Украинское посольство направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузового транспорта на совместной границе. На это решение повлияла гибель двух водителей, стоявших в очереди на КПП, возникшей из-за протестов польских перевозчиков. Об этом заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

Дипломат не назвал причину смерти водителей. В середине ноября огласку получил первый случай гибели украинского дальнобойщика возле пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин». Во второй раз смерть водителя наступила в очереди перед пунктом пропуска «Корчова».

Киев пойдёт на переговоры с Варшавой и Еврокомиссией на тему регулирования перевозок только после разблокировки КПП, через которые осуществляется основной поток украинского экспорта. Польские дальнобойщики тем временем заблокировали четвёртый пропускной пункт из восьми,

Как сообщало ИА Регнум, поляки с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска. За это время на украинско-польской границе скопились тысячи большегрузов с беспилотниками, топливом, тепловизорами и медикаментами. Блокировка движения на КПП может продлиться до 26 ноября. При этом препятствий для проезда легковушек и автобусов нет.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин пригрозил судебными исками из-за блокировки польской границы. Он отметил, что украинская сторона получает данные о том, кто и на каких основаниях дал разрешение заблокировать границу. Эта информация станет основой для заявлений в суд.