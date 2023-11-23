Москва, 23 ноября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Команда России одержала победу в Открытой международной астрономической олимпиаде. Поздравительную телеграмму сборной направил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выразил искреннюю радость от триумфальной победы российских представителей, которые уверенно завоевали шесть из шести возможных золотых медалей.

«В честной и напряжённой борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Особые слова признания и благодарности Путин выразил родителям, учителям и наставникам, они заслуженно разделяют этот успех с победителями.

Путин пожелал триумфаторам астрономической олимпиады новых достижений в учёбе и в жизни.

Международные соревнования для школьников проходили на базе образовательного центра «Сириус». В состав российской команды вошли Егор Потапов, Дмитрий Тимофеев, Константин Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года сборная команда России победила на международной олимпиаде по информатике в Джокьякарте (Индонезия). Владимир Путин отметил успехи участников, достойно представивших страну на престижных соревнованиях. Ребята доказали, что отечественное образование по праву пользуется авторитетом в мире, говорилось в поздравительной телеграмме.