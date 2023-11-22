Калининград, 22 ноября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калининградской области 22 ноября одобрили проект регионального закона о введении административной ответственности, в том числе штрафов в размере до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к абортам.

Fas. gov.ru Штраф

«Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на очередной сессии абсолютным большинством голосов приняли проект закона о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Он вступит в силу после его официального опубликования в прессе», — цитирует ТАСС пресс-службу парламента.

Законопроект был подготовлен после обращения уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко и был согласован комитетом по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.

Склонением к аборту будут считаться действия по понуждению женщины к прерыванию беременности посредством уговоров и обмана. Информирование женщины врачом о состоянии её здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности под действие закона подпадать не будут.

Ранее аналогичные региональные законы были приняты в Мордовии и Тверской области, подобный законопроект внесён также в парламент Тамбовской области.

Инициативу о запрете склонять женщин к аборту следует поддержать всем российским регионам, а также на федеральном уровне, отмечал ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Врачи совершают преступление, когда по разным причинам, в том числе коммерческим, склоняют женщин к решению искусственно прервать беременность, сказал глава РПЦ. Подобное тем более недопустимо в свете непростой демографической ситуации в России, добавил патриарх.