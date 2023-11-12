Москва, 12 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Инициативу о запрете склонять женщин к аборту следует поддержать всем российским регионам, а также на федеральном уровне. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 12 ноября на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Александр Кондратюк/ИТАР-ТАСС

Предстоятель РПЦ одобрил принятие в Мордовии закона о запрете склонения к аборту. По его словам, врачи совершают преступление, когда по разным причинам, в том числе коммерческим, склоняют женщин к решению искусственно прервать беременность.

«Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — сказал патриарх.

Он добавил, что в России, огромной стране, совершенно не хватает населения, и подобные законы особенно актуальны.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Мордовии, первом из российских регионов, приняли закон о запрете склонять женщин к аборту. В октябре такой же законопроект внёс в областную думу губернатор Тамбовской области Максим Егоров. В начале ноября в Тверской области был принят региональный закон, предусматривающий за склонение к аборту административную ответственность.