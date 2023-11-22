Москва, 22 ноября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Терское войсковое казачье общество

«Освободить от должности Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества», — говорится в указе.

Другим указом российский лидер назначил на этот пост Виталия Кузнецова.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отметил самоотверженность молодых казаков, находящихся зоне СВО, в приветствии участникам IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи. Казачество сохраняет духовно-нравственные, патриотические традиции. Многие поколения казаков сражались за свободу и независимость Отечества в прежние столетия, напомнил он.

Осенью 2022 года Долуда заявил о привлечении около 14 тыс. казаков к выполнению боевых задач в зоне СВО. Он отметил, что на базе войсковых казачьих обществ созданы добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр», «Дон». Каждый месяц в эти отряды вступают около 500 добровольцев.