Севастополь, 22 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Севастополе остановили движение катеров и паромов. Об этом 22 ноября сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на площади Захарова и площади Нахимова был организован общественный транспорт для работы на компенсационном маршруте.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября стало известно, что работу Керченской паромной переправы возобновили спустя почти двое суток. 18 ноября в 11:30 работа Керченской паромной переправы была приостановлена в связи с погодными условиями. 19 ноября жителей 15 регионов России предупредили об опасных погодных явлениях.