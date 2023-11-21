Симферополь, 21 ноября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Работу Керченской паромной переправы возобновили спустя почти двое суток. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В 6:30 (совпадает с мск) работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал он.

18 ноября в 11:30 работа Керченской паромной переправы была приостановлена в связи с погодными условиями.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября жителей 15 регионов России предупредили об опасных погодных явлениях.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов отмечал, что Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что стартовало строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, пройдёт в том числе по территории Запорожской области. Глава региона добавил, что это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху.