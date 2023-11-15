Осло, 15 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры. Об этом 14 ноября сообщила норвежская газета VG.

Sven Hoppe/Global Look Press Уле Эйнар Бьорндален

«Надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, всё вернётся на круги своя и у них снова появится возможность соревноваться», — сказал он.

По мнению Бьорндалена, пока нужно смириться с решением Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования. Спортсмен выразил мнение, что до завершения боевых действий на Украине ситуация не изменится.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

В то же время Россия и Белоруссия организуют международные соревнования. В Минске 4 августа стартовали Игры стран СНГ. В Казани в июне 2024 года пройдут Игры стран БРИКС, на которые пригласили в том числе спортсменов из Африки. В Екатеринбурге в сентябре того же года пройдут Всемирные игры дружбы, куда среди прочих позовут украинских спортсменов.