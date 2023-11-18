Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек погибли в результате удара авиации Израиля на юге сектора Газа. Об этом 18 ноября сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

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«Число погибших в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе на юге сектора Газа возросло до 26», — говорится в сообщении телеканала.

Утверждается, что большинство погибших — дети. Кроме того, сообщается о большом числе раненых. Данные о количестве погибших и раненых в результате израильского авиаудара уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 октября по школе в городе Хан-Юнис в Газе были нанесены удары. 20 октября органы здравоохранения палестинского анклава объявили, что в результате этой атаки погибли по меньшей мере пять человек. Объект использовался агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Также представитель минздрава сектора Газа заявил, что дефицит воды и продовольствия наблюдается в медицинском комплексе «Аш-Шифа» на севере анклава. Продовольствие в больницу не поступает с начала операции Израиля на территории медкомплекса. Кроме того, с начала окружения больницы Армией обороны Израиля в медцентр не поступают медикаменты и топливо.